Overvecht-Noord heeft het Rijk nu nodig in omslag naar aardgasvrij

De gemeente Utrecht, netbeheerder Stedin en drie Utrechtse woningcorporaties vragen het Rijk om hulp. Om in de wijk Overvecht-Noord de omslag te maken naar aardgasvrij is dringend steun nodig van het Rijk. Deze Utrechtse wijk is een van de koplopers uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). 8000 woningen worden hier vóór 2030 aardgasvrij gemaakt. Het gasnet in de wijk wordt voornamelijk gebruikt voor koken en moet binnenkort worden vervangen: een logisch moment om over te stappen op koken op inductie. Met hulp van het Rijk ontstaat een woonlastenneutraal aanbod voor bewoners dat vervolgens uit te breiden is binnen en buiten de wijk Overvecht.



De samenwerkende partners in dit project ontwikkelden een goed aanbod voor de huishoudens die alleen de stap naar elektrisch koken nog moeten maken. Dat pakket bestaat uit de overstap naar een inductieplaat, een pannenset en de noodzakelijke onroerende aanpassingen in de woning, zoals het verzwaren van de elektravoorzieningen en de verwijdering van de gasaansluiting. Een bewoner betaalt in ruil daarvoor een maandelijkse bijdrage die gelijk staat aan de huidige vastrechtkosten van de huidige gasaansluiting. De eerste groep bewoners reageert positief op dit woonlastenneutrale aanbod. Het Rijk moet op vier punten in actie komen om dit bereikbaar te maken voor meer bewoners:



1) Bied mogelijkheden aan woningbouwcorporaties om te investeren in inductiekoken in ruil voor een maandelijkse bijdrage van de huurder. De bijdrage is vergelijkbaar aan het huidige vastrecht voor gas.



2) Zorg net als bij de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH-subsidie) voor een subsidie voor particuliere huiseigenaren, aangevuld met een landelijke garantstelling die het mogelijk maakt om de kosten over een langere periode te financieren.



3) Ga met de samenwerkende partners in gesprek over hoe maatschappelijke belangen, zoals het voorkomen van gasvervanging, mee kunnen wegen in het aanbod naar bewoners. Wanneer bewoners in Overvecht voor 2023 hun gasfornuis inruilen voor een inductiekookplaat kan een ‘maatschappelijke desinvestering’ in het gasnet worden voorkomen. Deze vermeden investering kan niet gebruikt worden om het aanbod voor de woningeigenaren sluitend te maken.



4) Garantie van het Rijk nodig om gasnet te verwijderen en niet te vervangen. Kiest een handjevol bewoners niet voor het woonlastenneutrale inductiekoken, dan wordt alleen voor deze kleine groep het volledige gasnet vervangen. De samenwerkende partners willen dit voorkomen en vragen het Rijk om een stok achter de deur via de Crisis- en herstelwet.