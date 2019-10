Lancering bouw eerste citizen science game van Europa tegen kanker

PERSBERICHT



6 oktober 2019 - Games for Health Europe, Eindhoven.



Lancering bouw van eerste citizen science game van Europa tegen kanker door Games for Health Europe.



Op 7 oktober tijdens het 9e Games for Health Europe Congres is de lancering van een nieuw citizen science project: UNMASK. Gamers helpen de onderzoekers van Stichting Lymph&Co in de strijd tegen lymfklierkanker.



Deze game is het eerste spel van Europa in de strijd tegen kanker. Bovendien is het ook het eerste spel wereldwijd tegen lymfklierkanker.



UNMASK



Door het spelen van UNMASK word je een superheld en strijd je mee in het gevecht tegen lymfklierkanker. Al gamend help je onze superwetenschappers om complexe puzzels op te lossen die zij bij hun onderzoeken tegenkomen. Die bestaan soms uit wel 10.000 miljard stukjes. De game UNMASK gaat ervoor zorgen dat de oplossing van deze puzzel veel sneller gevonden wordt. Niet alleen door de wetenschappers in het laboratorium, maar door iedereen en vanaf elke plek in de wereld. Tijdens de superheldeneditie van De Hollandse 100 op 15 maart 2020 wordt de game UNMASK officieel gelanceerd.



Bernhard van Oranje



Bernhard van Oranje is onder de gelukkigen die lymfklierkanker heeft overwonnen. Er was tot 2013 geen stichting die geld inzamelde om onderzoek naar lymfklierkanker te financieren. Daarom is hij Stichting Lymph&Co gestart. De briljante superwetenschappers van het Amsterdam UMC, UMCG Groningen en UMC Utrecht hebben de afgelopen 4 jaar hard gewerkt om de lymfklierkankercellen te ontmaskeren. Dat leverde een grote puzzel op. De volgende stap is het oplossen van deze ingewikkelde puzzel. Daar gaat de citizen science game UNMASK bij helpen.



Wat is een citizen science game?



Een citizen science game is een spel waarmee je de wetenschap helpt. Je hoeft geen wetenschapper te zijn om mee te doen. Iedereen kan meedoen. Computers zijn dan wel heel slim en snel, mensen zijn nog steeds beter in het herkennen van patronen en het leggen van andere verbanden. UNMASK heeft als doel om data te sorteren, zodat de wetenschappers sneller aan het diepgaande onderzoek kan starten. Je helpt de wetenschap en de strijd tegen lymfklierkanker dus door tijd en inzicht te doneren.



Feiten over lymfklierkanker



• 1 op de 50 mensen krijgt in zijn of haar leven de diagnose lymfklierkanker



• Lymfklierkanker is de derde kankersoort bij kinderen en jongvolwassenen



• Lymfklierkanker is de vijfde kankersoort bij volwassenen



• In Nederland krijgen 4000 mensen per jaar de diagnose lymfklierkanker



• In Nederland overlijden 1000 mensen per jaar aan de ziekte



Over Games for Health Europe



Stichting Games for Health Europe gelooft dat games op een positieve manier kunnen bijdragen aan de gezondheid en het geluk van mensen. Daarom ontwikkelt en implementeert Games for Health games voor de zorg en het bedrijfsleven. Games for Health doet veel onderzoek naar de effectiviteit en werking van de games. Het betrekt in haar werk zoveel mogelijk stakeholders bestaand uit overheid, bedrijven, patiënten en consumenten. En de stichting organiseert het jaarlijkse Games for Health Europe Congres om alle onderzoeken en de agenda voor de toekomst te delen met haar netwerk van 35.000 professionals.