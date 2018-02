Nieuw onderwijsconcept op Mediapark

NEP groeit zo hard dat er steeds meer IT-talent nodig is om alle live en broadcast evenementen mogelijk te blijven maken. Daarom heeft het mediatechnologiebedrijf de handen ineengeslagen met MBO College Hilversum en recruitmentbureau YoungCapital. Samen ontwikkelden zij een vernieuwend opleidingsprogramma, waar studenten werken en leren met de nieuwste IT-middelen in de media. De aankomende studenten starten meteen met werken in de media en ondertussen halen ze in twee jaar een MBO-4 diploma. Zijn ze geslaagd? Dan krijgen ze naast een baan ook nog eens de studiekosten terug. Afgelopen donderdag tekenden de studenten formeel voor het traineeship.



Relevante werkervaringDe studenten leren tijdens de opleiding alles over de nieuwste IT-ontwikkelingen in de media. Daarnaast gaan ze aan het werk en kunnen hun kennis direct in de praktijk brengen. Tijdens een uitgebreide screening zijn twaalf ambitieuze studenten geselecteerd. De studenten sluiten een arbeidsovereenkomst met YoungCapital en gaan direct aan de slag op de werkvloer. Na afloop van de opleiding hebben ze niet alleen een diploma, maar ook een mooi cv met relevante werkervaring.



VooruitstrevendGeselecteerde student Tim: “Ik heb super veel zin in de opleiding. Ik vind NEP echt een interessant bedrijf. Ze zijn vooruitstrevend en lopen voorop als het gaat om de nieuwste technieken. Ik denk dat ik hier heel veel kan leren.” Inspelen op vraagJeroen Ankersmit, directievoorzitter van MBO College Hilversum: “De vraag naar technisch (broadcast) personeel neemt alleen maar toe, door deze constructie kunnen wij als opleiding een bijdrage leveren aan de vraag vanuit het bedrijfsleven.”



Nieuwste technologieënRalf van Vegten, CIO van NEP The Netherlands: “Voor dit traineeship zijn we op zoek gegaan naar studenten die al een opleiding volgen in de mediabranche en studenten die al een havodiploma hebben. Het tempo ligt hoog, volle lesdagen en daarnaast direct al aan het werk. Voor een grote groep studenten is dit dé manier om gemotiveerd in een hoog tempo een diploma te halen. Bovendien kunnen de studenten direct leren werken met de nieuwste technologieën, iets wat op een reguliere opleiding niet te realiseren is.”



Voorsprong op de arbeidsmarktMaurice Peeters, directeur Professionals bij YoungCapital: “Studenten krijgen geen stagevergoeding, maar een volwaardig salaris. En met een diploma en deze werkervaring hebben ze na afloop een flinke voorsprong op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is het voor NEP een mooie kans om jong talent mee te laten draaien in het bedrijf.”