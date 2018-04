Woningmarkt staat volop in de belangstelling



Stralende lentedag trekt weer veel bezoekers naar NVM Open Huizen Dag



Nieuwegein, 7 april - Het weer zat mee, en dat zorgde vandaag voor een goed bezochte NVM Open Huizen Dag. Ondanks het slinkende woningaanbod was deze twintigste editie met 85.000 bezoekers aan de meer dan 13.500 deelnemende woningen weer een succes, stelt NVM-woordvoerder Roeland Kimman.



De meeste huizen waren te bezichtigen buiten de grote steden en de Randstad. “Daar worden woningen op dit moment in een mum van tijd verkocht en is het aanbod laag”, zegt Kimman.



“In de rest van het land blijkt de belangstelling voor de NVM Open Huizen Dag onverminderd groot. Overigens is die interesse er niet alleen bij de deelnemers en bezoekers om woning vrijblijvend te kunnen bezichtigen. De NVM Open Huizen Dag krijgt ook veel media-aandacht. De woningmarkt staat volop in de belangstelling.”



Tijdens de NVM Open Huizen Dag vandaag stonden er bij de NVM makelaars zo’n 55.000 woningen in de verkoop. Dat betekent dat ongeveer een kwart van de te koop staande woningen van de NVM meedeed in deze voorjaarseditie.



De NVM houdt twee keer per jaar de Open Huizen Dag. Doel is laagdrempelig en uitnodigend de vele deelnemende geïnteresseerden een woning naar keuze te laten zien. De volgende NVM Open Huizen Dag is op zaterdag 6 oktober 2018.



Aanstaande donderdag 12 april om 10.00 uur presenteert NVM voorzitter Ger Jaarsma de cijfers over de woningverkopen van het eerste kwartaal 2018 in Hilton, Apollolaan, Amsterdam.