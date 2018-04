Nieuwe zomervariant: Flevosap Appel-Ananas-Perzik



Flevosap heeft een nieuwe variant toegevoegd aan het assortiment: Appel-Ananas-Perzik. Een heerlijk frisse zonnige smaak, mede omdat het echte zomerfruit ananas en perzik ‘meedoen’. Flevosap Appel-Ananas-Perzik staat als glazen 1L-fles in het supermarktschap.



De basis van deze jongste smaak wordt gevormd door het sap van heerlijk zoetzure appels, zoals de bekende Elstar en Jonagold. Natuurlijk worden er geen zoet-, smaak- en kleurstoffen toegevoegd, zodat iedere verfrissende slok smaakt of de appels net van de boom zijn geplukt.



Ananas: uitmuntende vrucht



De appels vormen een perfecte combinatie met de ananas, waarvan het woord ‘uitmuntende vrucht’ betekent. En dat is niet voor niets. Naast een volle, tropische smaak heeft de vrucht ook heel veel gezonde bestanddelen. Zo is de ananas rijk aan vitaminen (onder meer vitamine E), en aan mineralen.



Perzik: sterke papieren



Ook de perzik heeft sterke papieren. Dankzij de grote sappigheid is de vrucht van oudsher een van de publiekslievelingen. Wetenschappelijk onderzoek heeft bovendien uitgewezen dat perziken een bron van polyfenolen zijn. En die spelen weer een rol bij de bescherming tegen hartproblemen, kanker en andere ziektes.



Verkrijgbaarheid



Flevosap Appel-Ananas-Perzik wordt direct aan de consument verkocht via de supermarkt. De eerste fase van de uitrol richt zich op DEEN Supermarkten. De glazen flessen zijn voorzien van een handige hersluitbare schroefdop. Met het oog op duurzaamheid en een kwalitatieve uitstraling is gekozen voor glas: materiaal dat eindeloos en voor honderd procent kan worden gerecycled via de glasbak.



Over Flevosap



Flevosap is een familiebedrijf met ruim 25 hectare eigen boomgaarden in Flevoland, op de tikkeltje zilte bodem van de voormalige Zuiderzee. Hier wordt het beste fruit geteeld. Wat niet zelf geteeld kan worden, wordt bij collega telers met zorg ingekocht. Het fruit wordt in eigen huis volgens een eeuwenoude Zwitserse traditie geperst, en daarna gebotteld.