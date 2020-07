‘Schipperen als levenskunst’ over de balans tussen willen en moeten

Als begeleider van ontwikkeltrajecten in het bedrijfsleven kreeg Marret Kramer steeds vaker te maken met zowel jonge professionals als veertigplussers die vastliepen. De combinatie van die werkervaring met wat zij leerde van haar eigen ‘schipbreuk’ door een overvol leven leidde tot het 112 pagina’s tellende boekje Schipperen als levenskunst. Persoonlijk leiderschap in roerige tijden en bijbehorende workshops. De focus ligt op het bieden van handreikingen aan vrouwelijke professionals vanaf ongeveer 40 jaar die zoeken naar een betere balans tussen ‘moeten en willen’ en meer hun eigen koers willen leren uitzetten.



Over schipperen leerde de schrijfster al op Urk, waar zij opgroeide in een grote vissersfamilie. Als mede-initiatiefnemer van een Haarlemse woongroep, als partner van Innova Consultancy én binnen haar eigen relatie en gezinsleven leerde zij veel over (persoonlijk) leiderschap.



Het door Studio Kers uitgegeven boekje geeft veel voorbeelden en praktische handvatten die kunnen helpen bij het koersen op je waarden en het bepalen van je eigen houding. Elk van de zeven compacte hoofdstukken eindigt met een apart kader waarin reflectievragen worden gesteld, zodat de lezer in de woorden van de schrijver aan ‘zelfcoaching’ kan doen. Wat opvalt is dat er nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de verschillende ‘psychologische recepten’ van de diverse lezers, bijvoorbeeld bij het aanleren van nieuwe gewoontes.



Van de vele inspiratiebronnen waaraan in het boekje wordt gerefereerd, worden de links en aanvullende informatie ook gedeeld op https://purposeandpleasure.nl/schipperen-is-levens... Tijdens of na het lezen kan zo desgewenst verdiepingsinformatie worden opgehaald. Op deze website is tevens een kort video-interview met de schrijfster te vinden: https://purposeandpleasure.nl/schipperen-is-levens...



Het is mogelijk om naar aanleiding van het boek samen met de schrijver aan de slag te gaan in de workshop Schipperen is levenskunst of in persoonlijke coaching.



Schipperen als levenskunst. Persoonlijk leiderschap in roerige tijden is voor 15 euro verkrijgbaar via de lokale boekhandel en online. Bij bestelling via YouBeDo.com gaat een deel van de prijs naar een zelf te kiezen goed doel.