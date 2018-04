André Rieu geeft nieuwjaarsconcerten in Amsterdam en Antwerpen

André Rieu is verheugd om de eerste data van 2019 te kunnen aankondigen. Op 5 januari luidt de Maastrichtse violist een nieuw muzikaal jaar in op de bühne van de Ziggo Dome in Amsterdam en op 6 januari geeft hij zijn Nieuwjaarsconcert in het Sportpaleis te Antwerpen. De traditionele, feestelijke Nieuwjaarsconcerten zijn het begin van André Rieu’s nieuwe wereldtournee. Tickets zijn beschikbaar vanaf 20 april 2018, 10:00 uur via https://www.andrerieu.com/nl



André Rieu: “Na een jaar over de hele wereld te hebben getourd is het altijd fijn om het nieuwe jaar weer dicht bij huis te starten. Onze vrienden, familie en veel van onze geweldige fans zijn dan altijd aanwezig. Ik kijk er erg naar uit!”



De maestro trad de afgelopen weken op in Mexico en Israël voor meer dan 80.000 fans. Komende tijd gaat Rieu’s wereldtournee verder met concerten in Noord- en Oost-Europa. Voor het eerst geeft hij met zijn Johann Strauss Orkest ook concerten in Bulgarije. In juli staan ze in Maastricht voor een recordaantal van maar liefst 13 zomeravondconcerten. Deze zullen ook uitgezonden worden in meer dan 2000 bioscopen over de hele wereld.



In het najaar keert André Rieu terug naar Amerika, Canada, Argentinië & Australië. In december sluit hij het jaar af met zijn jaarlijkse tour door het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Voor de wereldtournee van dit jaar zijn al meer dan een half miljoen tickets verkocht, waardoor hij opnieuw tot een van de meest populaire tourende artiesten behoort.



Tickets voor de concerten in Amsterdam en Antwerpen zijn verkrijgbaar via https://www.andrerieu.com/nl. De kaartverkoop start op vrijdag 20 april om 10.00 uur.