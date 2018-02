Uitnodiging première Bloedlink van NTjong & DOX zaterdag 24 februari

Geachte persrelatie,



Hierbij nodigen wij u uit voor de première van Bloedlink (14+) op zaterdag 24 februari in Theater aan het Spui. Bloedlink is de nieuwe voorstelling van Casper Vandeputte bij NTjong in coproductie met DOX. De voorstelling start om 19:30 uur. Na afloop is er een dansfeest met dj's, champagne en cocktails.



Première /// Bloedlink - NTjong & DOX



zaterdag 24 februari /// 19.30 uur



aanmeldlink // https://hetnationaletheater.typeform.com/to/d2Vgq3



Theater aan het Spui /// Spui 187, 2511 BN Den Haag



Bloedlink - Een Young Adult thriller



Casper Vandeputte maakt na de successen als The Summer of '96,Titus en Speeldrift een nieuwe voorstelling die zich afspeelt in een schoolsituatie. In een probleemklas heeft een lerares haar leerlingen totaal niet in de hand. Dan vindt ze een pistool in één van de schooltassen. Casper Vandeputte onderzoekt de vrijheid in denken en het krijgen en behouden van je plek in een groep met botsende culturen en waarheden. Hij laat zich inspireren door o.a. de Franse film Entre les Mursen de Berlijnse theaterhit Verrücktes Blut.



Kijk voor de volledige speellijst; hnt.nl/bloedlink