NVMBR: "Maak geen uitzondering met zorgbonus"

“Uitzonderlijke zorg vraagt om zorgbonus zonder uitzondering”



De Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR) gaat op basis van een breed gesteunde petitie over tot actie nu het ministerie van VWS heeft bepaald welke zorgprofessionals wel of niet recht hebben op de zorgbonus. Het uitsluiten van beroepsgroepen die aan de frontlinie van de coronabestrijding hebben gestaan, stuit menig zorgverlener tegen de borst en de Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB’er) is daar bij uitstek een voorbeeld van. Het niet erkennen van de rol die MBB’ers en andere zorgverleners hebben gespeeld, is een klap in het gezicht en drukt stevig op de motivatie. Zeker nu de tweede golf een feit is, is dat een zorgwekkende situatie.



Frontlinie



Zodra eerder dit jaar de contouren van de zorgbonus werden bekend gemaakt, heeft de NVMBR een brief aan minister Huge de Jonge en de werkgeversorganisaties NVZ en NFU gestuurd met de onderbouwing waarom de medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundigen recht hebben op de zorgbonus en dus op de WEL-lijst behoren. Zo hebben zij een belangrijke rol gespeeld bij de diagnostiek middels bijvoorbeeld X-Thorax en (PET) CT-scans en werden zij letterlijk aan de frontlinie geconfronteerd met coronapatiënten. MBB'ers hebben zelfs zonder enige vorm van bescherming hun werk uitgeoefend binnen de reguliere oncologische zorg.



Opening voor alle zorgmedewerkers



Als vertegenwoordiger van een beroepsgroep van 7500 zorgmedewerkers spreekt de NVMBR zich nu voor álle medewerkers in de zorg uit. “Het is goed dat het ministerie al snel een aanvulling heeft gedaan dat uitzonderingen gemaakt kunnen worden, maar deze situatie behoeft eigenlijk geen uitzonderingen. We roepen nu dan ook alle zorgprofessionals op om naar de Ondernemingsraad en Raad van Bestuur van hun organisatie te stappen. Zij zijn diegenen die de zorgbonus kunnen aanvragen” stelt Ellen van de Zande, voorzitter van de NVMBR.



Aangeboden petitie 16.000 maal ondertekend



Zaterdag 19 september is een petitie gestart om de MBB’er op de WEL-lijst te krijgen om zo de erkenning te krijgen die ze verdienen. De petitie is inmiddels door bijna 16.000 personen ondertekend. De NVMBR gaat de petitie op dinsdag 29 september persoonlijk overhandigen aan Lilian Marijnissen, partijleider van de SP, in Den Haag.



In navolging van het succes van de petitie, gestart door Esther van Heumen, zijn andere beroepsgroepen nu ook petities gestart. Het is een duidelijk signaal dat de gepubliceerde lijst niet toereikend is en dat de beloofde beloning voor medewerkers in de zorg waar in het voorjaar over werd gesproken, niet kan uitblijven.