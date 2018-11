KPN op schema met beëindiging ISDN 1/2

ISDN heeft dat iets te maken met mijn telefooncentrale?



Bij veel bedrijven die meerdere telefoonlijnen tegelijk moeten kunnen gebruiken, werd vooral ISDN geadviseerd in het verleden. U vindt dan een wit kastje in uw meterkast, het zogenaamde NT1 kastje.



Waarom wordt ISDN uitgefaseerd?



ISDN is een relatief oude techniek die sinds de introductie in de jaren 90 weinig doorontwikkeld is. Vanwege de toenemende populariteit van VoIP telefonie, wordt het steeds kostbaarder om de benodigde infrastructuur draaiende te houden. Tevens biedt ISDN weinig flexibiliteit als het gaat om uitbreidingen en innovatie.



Wanneer gaat ISDN eruit dan?



Vanaf 1 september 2019 stopt KPN met het aanbieden van ISDN. Andere providers, zoals Belcentrale, moet dus ruim voor die tijd al haar klanten omzetten. Sommige aanbieders stopten zelfs al eerder, Tele2 stopte vanaf mei 2018 al met het leveren van ondersteuning.



Oei, en nu? Over op een Roeptoeter?



Gelukkig niet, zoals eerder aangegeven is er momenteel een heel degelijk alternatief: VoIP. Naast meer mogelijkheden en flexibiliteit brengt dit nog een paar belangrijke aspecten met zich mee; lagere kosten en meer technische mogelijkheden.



Dat klinkt goed, maar waarom vertellen jullie me dit?



Belcentrale ontvangt veel reacties van klanten die niet begrijpen waarom ze iets zouden moeten veranderen. KPN verspreidt daarbij tegenstrijdige informatie en vertelt klanten die nu echt overgezet moeten worden dat vaste telefonie helemaal niet uitgefaseerd gaat worden. Dit levert onnodige verwarring op. Vaste telefonie over VoIP bijvoorbeeld blijft natuurlijk. Maar er is geen enkele twijfel over het feit dat ISDN 1/2 stopt. En voor veel (kleine) ondernemers is het precies de technologie die ze gebruiken.



Belcentrale zet op dit moment al haar klanten over op een toekomstbestendige VoIP oplossing. Omdat niet alle klanten in 1 dag kunnen worden overgezet, is er dus een ISDN uitfaseringsprogramma waarbij alle klanten voor september 2019 moeten worden omgezet.



Aha, en wat gaat dat grapje mij kosten?



Belcentrale helpt u met een probleemloze overgang. We zorgen ervoor dat uw nummers behouden blijven en dat u ook tijdens de migratie bereikbaar blijft. Ook biedt dit aanzienlijk wat voordelen op zoals:



Lagere kosten



Extra functionaliteiten



Koppeling vast-mobiel (uw smartphone wordt een onderdeel van uw telefooncentrale)



Onbeperkt bellen tegen een vast bedrag per maand



Koppeling met softwaresystemen (zoals CRM en Backoffice software)



En als ik niets wil veranderen. Kan ik verder met mijn huidige centrale/telefoon?



Wij raden u nieuwe toestellen met nieuwe functionaliteiten aan, die krijgt u zonder meerprijs in bruikleen van Belcentrale. Maar als u heel erg gehecht bent aan uw huidige telefonie oplossing, omdat u bijvoorbeeld een intercom systeem of andere apparatuur aangesloten heeft, dan kunt u er ook voor kiezen uw huidige systeem te behouden. In dat geval plaatsen we slechts een converter in de meterkast en blijft het als vanouds.



Maar daar zit ik dan zeker weer 3 jaar aan vast.



Bij Belcentrale kiest u een 1, 3 of een 5 jarige contract, waarbij de langere contracten voordeliger zijn. Vergelijkt u elk jaar de prijzen en wilt u maximale flexibiliteit? Kies dan voor een kort contract. Wilt u maximale korting? Dan kunt u het beste voor een langer contract gaan.



Voor meer informatie zie www.belcentrale.nl