DrugsDialoog blaast het debat over drugsbeleid nieuw leven in

Vandaag wordt DrugsDialoog.nl gelanceerd, een platform waarop iedere maand een nieuwe maatregel wordt geplaatst die betrekking heeft op het huidige drugsbeleid in Nederland. De bezoeker van de site krijgt de mogelijkheid de maatregel te beoordelen en te vergelijken met een panel van experts. Drugsdialoog.nl bundelt alle beoordelingen en argumenten en gaat vervolgens de dialoog aan met de lokale en landelijke overheid. De eerste maatregel die wordt beoordeeld is: moeten coffeeshops buitenlandse toeristen weren om drugstoerisme tegen te gaan?



Iedere maand wordt op DrugsDialoog.nl een nieuwe maatregel geplaatst. Voor- en tegenstanders van het huidige drugsbeleid worden uitgenodigd deze maatregel te beoordelen aan de hand van vijf criteria: volksgezondheid, criminaliteit, economie, milieu en het imago van Nederland in het buitenland. Een vast panel van experts op het gebied van drugsbeleid maakt deel uit van het platform. Deelnemers kunnen hun eigen mening vergelijken met het oordeel van het expertpanel, zich verdiepen in andermans argumenten en op grond daarvan eventueel hun mening herzien.



De eerste maatregel staat nu online: ‘Coffeeshops moeten buitenlandse toeristen weren om drugstoerisme tegen te gaan’. Tom Blickman van het Transnational Institute maakt zich zorgen over de gezondheid van toeristen en verwacht dat “meer toeristen in de problemen raken door het gebruik van straatdrugs, soms met dodelijke afloop.” Machteld Busz, directeur van Mainline, ziet vooral een tegenstrijdig beleid. “De georganiseerde criminaliteit profiteert en dit ondermijnt de huidige experimenten met staatswiet, waarbij juist geprobeerd wordt de productie uit het illegale circuit te trekken.” Ook August de Loor van Stichting Adviesburo Drugs wijst op tegenstrijdigheden: “Een deel van het softdrugsgebruik verplaatst zich naar de publieke ruimte. Dit ondermijnt het softdrugspreventiebeleid voor jongeren.” En Ton Nabben, drugsonderzoeker van de Hogeschool van Amsterdam, verwacht dat dit “dramatisch zal uitpakken voor bewoners en middenstand in de binnenstad in verband met een explosieve toename van de straatverkoop van cannabis (en andere drugs) aan potentiële kopers.”



Drugsdialoog.nl bundelt alle beoordelingen en argumenten en gaat vervolgens de dialoog aan met de lokale en landelijke overheid over deze maatregelen. Op die manier zorgen ze ervoor dat de meningen op het platform worden betrokken bij het Nederlandse drugsbeleid.



Over DrugsDialoog



DrugsDialoog wil een realistische dialoog over drugsbeleid bevorderen. Een dialoog die is gebaseerd op feiten in plaats van vooroordelen. Ondanks jarenlange repressie en handhaving zijn drugs goedkoper en makkelijker te verkrijgen dan ooit. DrugsDialoog is een initiatief van mr. Kaj Hollemans (KH Legal Advice), Gjalt-Jorn Peters (Universitair docent, Faculteit der Psychologie, Open Universiteit) en Willem Scholten (Willem Scholten Consultancy). Met dit nieuwe platform willen zij het drugsdebat verheffen boven een ‘welles-nietes’ over de vraag of drugs moeten worden gelegaliseerd of verboden. Er zijn risico’s verbonden aan drugs en drugsgebruik, maar een verbod lost niet alle problemen op. Daarom moeten we praten over alternatieven. Start de dialoog.