Inbrekers de koning te rijk op Koningsdag

Op Koningsdag kleurt Nederland oranje. Kleedjes op de stoep, livemuziek en iedereen in opperbeste stemming. Toch waarschuwen het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) voor een verhoogde kans op inbraken tijdens Koningsdag. Zij adviseren extra alert te zijn en de woningen goed af te sluiten.



“Koningsdag betekent code rood voor de woningen”, zegt Susanne Schat, adviseur woninginbraken bij het CCV. “De kans op inbraken en insluipingen is groter op Koningsdag dan op andere dagen. Dorpskernen veranderen in oranje feestgedruis met spelletjes, kleedjes en ander vertier. Dat zijn dé momenten waarop niemand goed oplet en een inbreker ongestoord naar binnen glipt”, aldus Schat. “Mensen hebben het gevoel gewoon thuis of in de buurt te zijn en denken niet na over de risico’s.”



Eenvoudige maatregelen



Om de kans op teleurstelling bij thuiskomst na een feestelijke dag te verkleinen, geeft Schat een aantal eenvoudige tips. “Om te beginnen moet de woning afgesloten zijn. Verkoopt u spullen aan de voorzijde van uw woning? Zorg dan dat de achterzijde goed is afgesloten. Dat betekent slot omdraaien en de ramen dicht. Ook is het belangrijk dat waardevolle spullen zoals een handtas, tablet of smartphone uit het zicht liggen.”



Preventieadvies



Naast bovengenoemde maatregelen raadt Schat aan om het hang-en-sluitwerk van de woning te laten checken op de laatste kwaliteitseisen. "Inbrekers passen hun inbraakmethodes voortdurend aan. Een gecertificeerd Politiekeurmerk Veilig Wonen-bedrijf is altijd op de hoogte van de laatste inbraakmethoden en helpt bewoners bij vakkundige beveiliging."



Een goede tip is tevens om buren te vragen alert te zijn tijdens Koningsdag. "Je buren kunnen bij verdachte situaties de politie inschakelen via 112. Want met name door de hulp van oplettende omwonenden kunnen inbrekers op heterdaad worden betrapt”.