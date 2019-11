LPS lost bladerenprobleem op voor het spoorbedrijf van New York

Na een beroerde herfst in 2017 vroeg het New Yorkse MTA Long Island Rail Road (LIRR) hulp aan het Amsterdamse Laser Precision Solutions B.V. (LPS). De inzet van Sandite en hogedrukreinigers hielp niet genoeg om hun spoor schoon te houden met als gevolg ernstige vertragingen en ‘vierkante wielen’. LPS ontwikkelde voor hen een LaserTrein, een hightech laser systeem om in een bestaande trein in te bouwen. Na een succesvol prototype werd LPS dit jaar gevraagd de snelheid van het systeem te verhogen naar 40 km/u om soepel in de operatie mee te kunnen draaien. LIRR is enthousiast over de resultaten deze herfst en onderhandelingen over nieuwe LaserTreinen om het hele netwerk van Long Island schoon te maken zijn onderweg.



Het gladheidsprobleem komt voort uit een flinterdunne laag op de spoorstaaf tussen trienwiel en spoor die de grip drastisch verlaagd. Langzamere acceleratie en een langere remafstand zorgen voor vertragingen, blokkerende remmen leiden tot vierkante wielen en daarmee hele treinstellen die in reparatie moeten of erger: treinen die door rood sein heen glijden.



De LaserTrein wordt als een ‘strooiwagen’ ingezet – enkele LaserTreinen kunnen een heel netwerk schoonhouden voor alle andere treinen. De gladde laag wordt door krachtige lasers met hoge precisie verwijderd zonder enige schade of opwarming aan het onderliggende spoor. De laser verbruikt enkel energie, wat overal aanwezig is op het spoor en daarnaast de milieuvriendelijkste optie is.



Als gevolg heeft LIRR met ingang van dit jaar besloten hun inzet van Sandite-treinen stop te zetten. Bij Sandite wordt een smeersel van metaaldeeltjes, aardappelzetmeel en zand op de rail gesmeerd waarbij het effect slechts voor de eerstvolgende passerende trein merkbaar is. Het effect van dit middel was van te korte duur en bleek voornamelijk symptoombestrijding. In plaats daarvan wordt de LaserTrein ingezet die de bron, de bladmoes, in één keer volledig van het spoor verwijderd.



Ook de hogedrukreinigers, die LIRR nu nog gebruikt, staan op het punt overbodig te raken bij de komst van een extra LaserTrein. De hogedrukreinigers verbruiken duizenden liters water per schoonmaakbeurt en met een gering schoonmaakeffect. Ook de inzetbaarheid met kou is moeilijk in verband met bevriezing. Op die momenten kan de LaserTrein de grondige schoonmaak blijven doen, zonder een lastige logistieke operatie en zonder enige belasting op het milieu. Deze technologie is een sprong vooruit voor de treinindustrie en LPS is druk bezig om de eerste gebruiker in Europa te vinden.