De Staffing Groep installeert Raad van Commissarissen

De Staffing Groep, waaronder ook marktleider IT-Staffing valt, heeft voor het eerst in haar bestaan een Raad van Commissarissen (RvC) geïnstalleerd. De nieuwe RvC bestaat uit Wessel van Alphen sr. (voorzitter), Vincent Kager (vice-voorzitter) en Hans Hoogeveen.



Oprichter Wessel van Alphen sr. heeft na zijn terugtreden uit het directieteam een aantal jaren gefunctioneerd als adviseur van De Staffing Groep, maar acht nu de tijd gekomen zich meer op andere, niet-werkgerelateerde, zaken te richten. Zelf zegt hij hierover: “Met heel veel plezier heb ik altijd gewerkt aan De Staffing Groep. Nadat ik het stokje had overgedragen aan mijn zoon Wessel jr. heb ik op de achtergrond al mijn ervaringen, inzichten en meningen met het directieteam gedeeld. Maar ik merk dat mijn interesses nu aan het verschuiven zijn. Het leven heeft zoveel mooie dingen te bieden, die wil ik samen met mijn vrouw nog ontdekken.”



Adviesrol



Het installeren van een Raad van Commissarissen is een belangrijke stap in de verdere professionalisering van de governance structuur van De Staffing Groep. De nieuw aangestelde commissarissen krijgen naast een controlerende, ook nadrukkelijk een adviserende rol binnen de organisatie. Vincent Kager en Hans Hoogeveen nemen namens de RvC het maandelijks overleg met het directieteam voor hun rekening.



Vincent Kager



Vincent Kager is een ervaren financieel manager en voormalig lid van de managementteams van Randstad Nederland en Yacht Group Nederland. Hij is momenteel zelfstandig interim manager, mede-eigenaar van VSH Vliegschool Hilversum en onder andere bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Luchthavens.



Hans Hoogeveen



Hans Hoogeveen is ervaringsdeskundige in de wereld van mens en werk. Als directeur Organization Effectiveness and Development is hij verantwoordelijk voor het HR beleid bij de Plukon Food Group.



Tot 2015 was hij 25 jaar werkzaam bij Randstad Holding NV in diverse senior management posities in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.



De Staffing Groep



De Staffing Groep is opgericht in 1986 en is in de markt actief met haar labels IT-Staffing, IP-Staffing en GP-Staffing en daarmee een van de grootste leveranciers van flexibele kennis en capaciteit in Nederland. Bij het bedrijf in Nieuwegein werken ongeveer 120 medewerkers.