Dansen in de regen tijdens Embassy Festival en UIT Festival Den Haag

Van vrijdag 6 september tot en met zondag 8 september presenteerde Den Haag met het Embassy Festival en UIT Festival De Haag een uitgebreid cultuurweekend vol verwondering en inspiratie. In totaal hebben ondanks de regen ruim 150.000 bezoekers genoten van beide festivals.



EMBASSY FESTIVAL



Het Embassy Festival bood op vrijdag 6 en zaterdag 7 september een indrukwekkend wereldfestival met bijna 70 deelnemende landen. Het festival ging op vrijdagavond van start met optredens van o.a. London Afrobeat Collective en Son de Aquí. Het 25-koppig speciaal uit Oost-Java overgevlogen gezelschap Reyog Ponorogo opende op zaterdag het Embassy Festival met hun veelkleurige parade die staat voor een spirituele manifestatie van de liefde. De toon was gezet van een dag vol verwondering met dans, muziek en culinaire verrassingen uit de wereldkeuken. Lady Bazaar (Che), Faraj Suleiman (PSE), de Tanzaniaanse fashionshows, BMI goes India, Kristin Mulders (NOR), La Chiva Gantiva (COL) en de tientallen verrassingsoptredens op de International Market vormden de hoogtepunten van een ontwapenend festival waar cultuur in meest letterlijke zin wist te verbroederen. Afrobeat- en Hiphopgroep True Vibenation,wist als slotact het publiek, ondanks de regen, aan het dansen te houden.



UIT FESTIVAL DEN HAAG 2019



Op vrijdagavond ging UIT Festival Den Haag van start in zeven verschillende cultuurankers. Met elk een gevarieerd programma brachten zij met UIT in de Wijk dans, theater, stand-up comedy en muziek dichter bij het Haagse publiek. Artiesten als Karima el Fillali, Karsu en Max Douw deden verschillende theaters aan waar zij keer op keer overtuigende shows neerzetten.



Zangeres A Mili trapte de UIT Nacht op het Lange Voorhout af met haar scherpe, eigenzinnige lyrics en snoeiharde beats, gevolgd door Nana Fofie die met haar ijzersterke optreden een flink aantal nieuwe fans wist te verzamelen. Het enthousiasme en de muzikaliteit van The Cool Quest werkte zo aanstekelijk op het publiek, dat het ondanks de dreigende regen door bleef dansen en zingen en smeekte om meerdere toegiften – overigens volledig terecht. Naast een bruisende sfeer op het Lange Voorhout openden ook de culturele instellingen hun deuren. Zo opende Diligentia met GUAP, een avond gevuld met urban muziek en dans. In Korzo kon het publiek genieten van rakende previews van dansvoorstellingen, bood de Nieuwe Kerk een intieme avond met singer-songwriters Spinvis en Michael Prins en knalde Onze Ambassade met een experimenteel programma met onder andere Stippenlift en Elektrovolt. In de Koninklijke Schouwburg was een uitverkochte preview van Erik de Vroedts nieuwe voorstelling The Children te zien, was er muziek en film in Filmhuis Den Haag en bood Theater Aan Het Spui een verrassend, vlammend, scherp, actueel en humoristisch programma met onder andere Dipsaus Live Podcast en Poeziebar XS.



De zondag stond in het teken van alle 145 deelnemende culturele instellingen. Met meer dan honderd stands werd het Lange Voorhout omgetoverd tot een cultureel epicentrum waar bezoekers kaartjes voor aankomend seizoen konden kopen tegen flinke kortingen. Vijf podia boden ruimte voor 52 verschillende muzikale acts, danscollectieven, schrijversinitiatieven, talkshows en acts voor de jongste bezoekers. Daarbij gaf De Dutch Don’t Dance Division de hele dag door betoverende optredens die gelukkige bezoekers met een geleende koptelefoon konden volgen. Het Ooievaarsnest stond in het teken van het dertigjarige bestaan van Ooievaarspas, waar Kenny B zowel eigen liedjes als Nederlandstalige covers ten gehore bracht. De musea bundelden de krachten in het Museumkwartier, waar bezoekers kennis maakten met de parels uit hun collecties.



Het Embassy Festival en UIT Festival Den Haag worden georganiseerd door het team achter het succesvolle jaarlijkse festival THE LIFE I LIVE-Koningsnacht/Koningsdag in Den Haag. In 2020 vindt de achtste editie van het Embassy festival op 4 en 5 september plaats. UIT Festival Den Haag is van 4 tot en met zondag 6 september.