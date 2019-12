Betere kwaliteit, veiligheid en deskundigheid met Het Effectieve Ziekenhuis



Een cultuur van continu verbeteren, voor de beste zorg



Woerden, 6 december 2019 - CC Zorgadviseurs, Tulser en Noordhoff slaan de handen ineen om een integrale aanpak te bieden voor veiligheid, kwaliteit, goede uitkomsten en klantgerichte zorg in het ziekenhuis.



In een markt die te maken heeft met veel veranderingen, tekorten aan personeel en druk op bestaande budgetten, hebben de drie organisaties een methodiek ontwikkeld om ziekenhuizen te ondersteunen met duurzame verbeteringen: Het Effectieve Ziekenhuis.



Het unieke van Het Effectieve Ziekenhuis is het realiseren van een cultuur van continu verbeteren, waarbij een beweging in gang gezet wordt naar meer kwaliteit, meer veiligheid, meer klantgerichtheid en meer transparantie. De essentie van deze aanpak is dus om een duurzame beweging van binnenuit op gang te brengen, waardoor een blijvend resultaat zichtbaar is.



De basis van het programma wordt dan ook gevormd door het faciliteren van teamleren, gericht op voortdurend verbeteren en continue professionele ontwikkeling. Hierbij is het van belang dat het management de voorwaarden creëert voor het continu mógen leren en verbeteren. Deze ondersteuning is cruciaal om voor de hele organisatie het gewenste resultaat te bereiken: slimmer, veiliger en efficiënter werken terwijl je de beste zorg biedt.



Het Effectieve Ziekenhuis is gebaseerd op de jarenlange ervaring met Productive Ward (CC Zorgadviseurs), het 70:20:10 concept (Tulser) en de performance support tool AskMe (Noordhoff). Maaike Veenvliet, partner bij CC ZorgAdviseurs: “De werkwijze faciliteert een duurzame verbetermethodiek die ieder jaar opnieuw leidt tot meetbare verbeteringen, waar wij ziekenhuizen tastbaar mee ondersteunen. Omdat deze aanpak alle verpleegafdelingen en poliklinieken omvat, kun je dit ook echt borgen in de hele ziekenhuisorganisatie.”



Over Noordhoff



Voor de beste zorg



Noordhoff ondersteunt professionals en organisaties met slimme, digitale tools voor persoonlijk leren en actuele kennis. Van digitale assistent aan het bed en verdiepende e-learning, tot Leer Management Systeem. Oplossingen die gemaakt zijn voor én samen met de zorg. Zo brengt Noordhoff kennis dichtbij. Voor professionals die het beste uit zichzelf willen halen. En voor organisaties die slimmer, veiliger en efficiënter willen werken. Om met up-to-date kennis en nieuwe vaardigheden, de beste zorg te kunnen bieden aan iedereen.



Noordhoff. Brengt je verder



Over CC Zorgadviseurs



CC Zorgadviseurs stimuleert organisaties hun professionals maximaal te faciliteren in hun ontwikkeling. Opdat zij veilige en goede zorg kunnen bieden aan kwetsbare mensen in de samenleving. Professionals die zelf regie kunnen voeren over en eigenaar zijn van hun processen leveren betere, veilige en menselijke zorg voor patiënten en bewoners.



Wij dragen daarom graag bij aan de vitaliteit van organisaties, teams en mensen. Onze aanpak is daarop gebaseerd. Onze focus is gericht op een beperkt aantal onderwerpen. Omdat we geloven in specialisatie en onze expertise in de zorg. Als sinds 1991.



CC Zorgadviseurs, voor vitale organisaties.







Over Tulser



Tulser is partner van het 70:20:10 Institute. We werken nauw samen met onze partner 70:20:10 Institute en gebruiken de methodieken en concepten in onze dagelijkse praktijk. Tulser is businesspartner voor L&D-afdelingen, die met meetbare businessimpact het verschil in organisaties (willen) maken.



Tulser, samen waarde creëren.