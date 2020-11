'Computerspel helpt bij onbegrepen gedrag dementie'

Dit is een expertquote van Henk Herman Nap van Vilans, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Educatief computerspel voor Alzheimerzorg - Emerce



Een educatief computerspel kan de Alzheimerzorg helpen de alledaagse zorgsituaties te oefenen alvorens de zorgtaken effectief uit te voeren. Met behulp van de Alzheimer Care Trainer (ACT) kan men vaardigheden aanleren of verbeteren om beter te leren omgaan met het veranderend gedrag van de thuiswonende met Alzheimer.



Oudere mensen met dementie kunnen onbegrepen gedrag vertonen. Dit spel helpt daar beter mee om te gaan. Het is in eerste instantie bedoeld voor mantelzorgers, maar ook zorgmedewerkers kunnen het spelen. We onderzoeken nu of de user interface voldoende gebruiksvriendelijk is.



Daarnaast maken we een communicatieplatform waar mensen elkaar vragen kunnen stellen en hulp van professionals kunnen krijgen. Dat moet een generiek platform worden dat straks in alle landen werkt. Een ander belangrijk kenmerk is dat je het spel kunt instellen op de verschillende fasen van dementie. Het spel zal ook linken naar de kennis van Vilans en Alzheimer Nederland, voor mensen die meer verdieping of achtergrondinformatie zoeken.



Henk Herman Nap is senior onderzoeker eHealth bij Vilans.