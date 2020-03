Coronaz website kan toestroom niet aan

Afgelopen vrijdag lanceerde zorginnovatiebedrijf Medicine Men uit Abcoude de voorregistratie website coronaz.nl van de nieuwe Coronaz app voor kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte. Door de grote toestroom van geïnteresseerden kon de website het zaterdag tijdelijk niet meer aan en is een deel van het weekend niet bereikbaar geweest.



De ontwikkelaars laten weten dat inmiddels de website naar een grotere server is verplaatst en dat voor nieuwe aanmeldingen geen problemen meer verwacht worden. De app zelf is nu in review bij Apple en Google en wordt vandaag beschikbaar gesteld aan de eerste inschrijvers. Er wordt voorrang gegeven aan mensen uit de doelgroep. Dat zijn ouderen boven de 60 en mensen of patiënten met een van de volgende aandoeningen: COPD, astma, hypertensie, hart- of vaatziekte, nieraandoening, diabetes of reuma.



De basis van de Coronaz app vormen de vier kleurzones: van groen (niets aan de hand), via geel (wees waakzaam), tot oranje (bel uw huisarts) en rood (neem onmiddellijk contact op met een zorgverlener). De app houdt rekening met de actuele adviezen van het RIVM, maar vraagt ook naar andere symptomen die regelmatig bij Corona patiënten voorkomen.



Gebruikers van de gratis app kunnen met een machtigingscode ook familieleden verbinden. Zij kunnen zo op afstand meekijken of hun naaste het goed maakt, dan wel hulp nodig heeft. Op korte termijn komt er een oplossing voor thuiszorginstellingen. Medewerkers krijgen dan een smsje of e-mail als een van hun cliënten in een oranje of rode zone is terecht gekomen.



Oscar van Dijk, directeur Medicine Men: “We zijn enorm blij met de grote belangstelling. We hebben dit weekeinde dag- en nacht doorgewerkt. Veel patiënten durven vanwege de kans op besmetting niet naar het ziekenhuis. Coronaz kan hen net dat zetje geven om wel contact met hun arts op te nemen. ”.



Over Medicine Men



Medicine Men uit Abcoude is ontwikkelaar van het Emma Connected Care platform voor mensen met chronische ziektes. Het bedrijf heeft meerdere prijzen gewonnen voor haar innovatieve oplossingen, zoals het Digitale Longaanvalactieplan voor COPD patienten. Medicine Men werkt samen met o.a. UMC Utrecht, Amsterdam UMC, Leiden UMC, Bravis ziekenhuis en vele huisartsenpraktijken.