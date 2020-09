Hang op 27 september gebedsvlaggen op voor Tibet

In Tibet worden Tibetanen gedwongen gebedsvlaggen, HET symbool van de Tibetaanse identiteit, neer te halen. Chinees beleid in Tibet is erop gericht de Tibetaanse identiteit te breken, etnische homogeniteit te bewerkstelligen en Tibetanen te assimileren. Het verbod op gebedsvlaggen is een volgende stap in de uitvoering van dit beleid.



De International Campaign for Tibet roept op tot solidariteit met Tibetanen in Tibet door op zondag 27 september gebedsvlaggen op te hangen en een foto online te delen. In Den Haag zullen Tibetanen en supporters een menselijke keten vormen van gebedsvlaggen van de Chinese ambassade tot aan het Vredespaleis. Internationaal zullen meer dan 2400 mensen in meer dan 20 landen op zondag gebedsvlaggen ophangen en hun foto’s delen.



Het programma van de actiedag op zondag 27 september in Den Haag ziet er als volgt uit:



11:00: Verzamelen bij Chinese ambassade



11:30: Solidariteitsketen van de Chinese ambassade tot het Vredespaleis (1,3 km)



12:30: Verzamelen bij het Vredespaleis



13:00 Einde programma



Volgens Tsering Jampa, directeur van de International Campaign for Tibet:



“De systematische vernietiging van de Tibetaanse identiteit gaat Nederland aan. Omdat het haaks staat op onze opvattingen over waarden en mensenrechten. Wij hangen Tibetaanse gebedsvlaggen op omdat de Tibetanen dit zelf niet meer mogen. Deze simpele daad van verzet laat onze solidariteit met Tibetanen in Tibet zien. Tibet is pas verloren als wij zwijgen.”