Kledingmarktplaats United Wardrobe bereikt 4 miljoen gebruikers

De app United Wardrobe, waar modebewuste gebruikers tweedehands kleding kunnen kopen en verkopen, heeft vandaag vier miljoen gebruikers bereikt. Een belangrijke stap voor het platform! De consument lijkt steeds meer te beseffen dat tweedehands kleding een bewuste oplossing kan zijn om van mode te blijven genieten terwijl je de huidige klimaatomstandigheden serieus neemt.



Started from the bottom



De app is in 2014 opgericht door drie studenten van de Universiteit van Wageningen. Inmiddels telt United Wardrobe 40 medewerkers, is het bedrijf actief in zowel Nederland als België, Duitsland en Frankrijk en heeft het tweedehands kleding beschikbaar voor de hele familie. In de afgelopen jaren heeft het platform 4 miljoen tweedehands modefanaten samengebracht die meer dan 15 miljoen producten van alle stijlen en maten hebben toegevoegd aan het platform.



Waarom consumenten voor United Wardrobe kiezen



United Wardrobe is een eenvoudig, vrolijk en trendy platform. Elke dag schotelt de app haar gebruikers een selectie aan items voor die aansluiten bij hun stijl en voorkeuren. Wanneer er een leuk item is gevonden, begint de sociale interactie. Items kunnen worden gefavoriet, er kan op geworden gereageerd en er kan worden gechat met de verkoper. In elke fase van de aankoop staat een support team klaar om ervoor te zorgen dat de aankoop veilig verloopt en de ervaring optimaal is. Daarnaast is tweedehands natuurlijk al een betaalbare optie, maar maakt United Wardrobe het nog toegankelijker met hun outlet!



De lat mag altijd hoger



Het bereiken van deze mijlpaal van vier miljoen gebruikers is al een belangrijke stap en een beloning voor het merk. De ambitie is echter nog groter: United Wardrobe wil van tweedehands mode de norm maken. "Het is onze ambitie om een sterk platform te ontwikkelen dat een eenvoudige en betrouwbare ervaring biedt. Zo kunnen we iedereen ervan overtuigen dat tweedehands kopen net zo makkelijk en modieus is als nieuw kopen," aldus Sjuul Berden, oprichter en CEO van United Wardrobe.