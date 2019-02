Eerbetoon aan George Michael tot eind maart in Nederlandse theaters

Jordan Roy: “Ik heb soms emoties bij het zingen van Jesus To A Child”



Zanger Jordan Roy is tot eind maart 2019 in het theater te zien met de voorstelling Freedom, waarin hij een eerbetoon brengt aan George Michael. In FREEDOM brengt Jordan Roy de hits van George Michael en Wham! samen in een afwisselende show waarin hij popicoon George Michael niet na doet, maar eert.



Wanneer hoorde je George Michael voor het eerst?



“Ik ontdekte zijn muziek rond mijn zeventiende toen ik het nummer As (1999, red.), het duet tussen hem en Mary J. Blige, hoorde. In mijn show Freedom vertel ik wat dit nummer mij destijds deed. Ik vind zijn muziek blij en energiek. Hierna ben ik meer over George gaan opzoeken en meer van zijn (solo)muziek – en vooral zijn hits – gaan luisteren en zijn teksten gaan lezen.”



Heb je George Michael hierdoor beter leren kennen?



“Zeker, in de afgelopen twee jaar heb ik veel boeken over zijn persoonlijke leven en liedjes gelezen. Voorheen kende ik hem vooral als artiest. Ik ben de teksten anders gaan begrijpen nu ik weet waar ze over gaan.”



Zijn muziek, maar vooral zijn teksten, raken je ook persoonlijk.



“Ja, dat klopt. Een paar jaar nadat ik As hoorde had ik veel moeite om uit de kast te komen. Een aantal van de teksten van George Michael gaan over de moeite die hij hier zelf ook mee had. Ik zag veel overeenkomsten in dat hij en ik onze geaardheid jaren verborgen hebben gehouden voor onze familie en vrienden. Freedom is een van de liedjes die mij hebben geholpen in de vrijheid die ik zocht. Dit nummer heeft ervoor gezorgd dat ik mijn theatershow wilde gaan maken. De tekstregels: ‘I think there's something you should know. I think it's time I told you so. There's something deep inside of me’ uit Freedom zorgde dat ik durfde te vertellen wie ik was. Ook Outside zegt veel over zijn persoonlijkheid en wat hij heeft meegemaakt.”



Ik las dat het zingen van Jesus To A Child je soms breekt en emotioneel maakt op het podium.



“Dat klopt. Soms is het moeilijk om dat nummer te zingen. Ik heb niet meegemaakt dat mijn partner overleed, het verhaal dat Michael in dit nummer vertelt, maar het persoonlijke verhaal over mijn coming out en een heftige gebeurtenis in mijn leven spelen wel een belangrijke rol in deze theatershow. Dat zorgt soms voor veel emoties bij het zingen van Jesus To A Child.”



Je bent ook liefhebber van de meerstemmigheid en harmonieën in de muziek van George Michael. Je groeide hiermee op door je kerkbezoeken in je jeugd.



“Ik houd veel van soul- en gospelzangers. In de nummers van George Michael zitten veel mooie koortjes.”



Hoe is het idee voor de voorstelling Freedom ontstaan?



“Na afloop van optredens zeiden mensen vaak dat ik veel weg had van George Michael. In 2016 deed ik mee met The Voice of Holland waarbij mijn coach Waylon mij aanraadde om The Edge of Heaven te zingen. De opname bleek later net voor het overlijden van George Michael (25 december 2016, red.) gemaakt te zijn en werd uitgezonden na zijn dood. Na de uitzending kwam het idee om in het theater iets te doen als eerbetoon aan George Michael.”



Welke rol speelt Waylon bij deze theatershow?



“Eerlijk gezegd geen. Ik heb nog weinig contact met hem. Angela Groothuizen, mijn coach in X Factor, heeft geholpen met de verbindende verhalen tussen de nummers in Freedom.”



De speellijst is te zien op www.jordanroy.com/freedom