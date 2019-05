Genieten voor baas en hond tijdens Dag van de Hond

Op zondag 26 mei wordt het startsein gegeven voor de negende landelijke Dag van de Hond.



Tijdens de Dag van de Hond kan iedereen, met of zonder hond, op meer dan 30 plaatsen in het land terecht voor informatie, demonstraties en activiteiten op het gebied van (ras)honden en allerlei vormen van hondensport. De deelnemende kynologenclubs, hondensportverenigingen en rasverenigingen zetten dan gezamenlijk hun poorten open voor het publiek.



De eerdere edities van de Dag van de Hond waren een groot succes met in totaal ruim 50.000 bezoekers.



Doel van de Dag van de Hond is het publiek, met of zonder hond, kennis te laten maken met alle leuke, gezonde en leerzame activiteiten die er met een hond gedaan kunnen worden.



De Raad van Beheer, de overkoepelende organisatie op het gebied van honden en hondensport in Nederland, is initiatiefnemer van de landelijke 'Dag van de Hond'.



Hond & Ras



Het thema van de negende Dag van de Hond is 'Hond & Ras'. Op iedere locatie is er speciale informatie over de omgang tussen kinderen en honden. Daarnaast is er informatie over de verschillende hondenrassen, aanschaf van een stamboomhond en hoe je actief kunt zijn met je hond. Er is informatie over allerlei vormen van sport en spel met je hond.



Programma & locaties



Het programma voor bezoekers is op iedere locatie anders. Er zijn demonstraties gehoorzaamheid en hondensport zoals behendigheid of speuren. Er zijn parades van hondenrassen, er kunnen vragen gesteld worden aan een gedragsdeskundige, een voedingsdeskundige of een hondentrimmer over vachtverzorging.



Op iedere locatie is een kleurplatenwedstrijd voor kinderen en een kennisquiz waarmee prijzen te winnen zijn. Iedere bezoeker ontvangt bovendien gratis de speciale Dag van de Hond informatiedraagtas.



Op www.dagvandehond.nl is een overzichtskaart van alle locaties in Nederland en het activiteitenprogramma.