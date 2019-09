Beau: tune komt weer thuis

Op de eerste avond had de nieuwe RTL talkshow van Beau gelijk 650.000 kijkers te pakken. De ontvangst was overwegend positief. Op social media spraken veel mensen hun waardering uit met woorden als ‘empathisch’, ‘eerlijk’ en ‘inhoud’. Ook de vormgeving en het decor werden positief genoemd.



De pakkende herkenningstune van dit nieuwe programma is gecomponeerd door Stephen Emmer. Opvallend omdat Stephen al eerder verantwoordelijk was voor de eerste RTL Late Night tune van Humberto Tan. Daarmee is de tune als het ware weer ‘thuis’ gekomen bij deze maker van het eerste uur.



Stephen Emmer is als innovatief mediacomponist nog steeds kwalitatief marktleider met o.a. de iconische tune voor RTL Boulevard die vrijwel heel Nederland inmiddels kan meeriedelen en eerder al voor het NOS Journaal (van de bekende gong), RTL Nieuws, NPO Radio 1 Journaal én de inmiddels op 1 na oudste tune op de Nederlandse tv voor Per Seconde Wijzer van BNNVara sinds 1987.



Zijn geheim?



“Een goede tune moet werken als een oorwurm: je hoort hem óók als je er niet naar luistert"