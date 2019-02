Dealerbedrijven van Emil Frey Nederland opnieuw erkend duurzaam plus

Per januari 2019 zijn Emil Frey Nederland en haar dealerbedrijven opnieuw Erkend Duurzaam Plus gecertificeerd. Al vanaf 2013 zijn de dealerbedrijven Erkend Duurzaam gecertificeerd en vanaf 2016 Erkend Duurzaam Plus.



Erkend Duurzaam is hét duurzaamheidsprogramma van de mobiliteitsbranche dat wordt uitgevoerd door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit. Het certificaat geeft een indicatie van de mate waarin Emil Frey Nederland en de dealerbedrijven het duurzaam ondernemen hebben geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Een extern onafhankelijke partij voert audits uit tijdens bezoeken aan de vestigingen en brengt adviezen uit. Aan de hand van deze audits wordt bepaald of het certificaat wordt uitgereikt. Conform de Europese wet- en regelgeving voeren Emil Frey Nederland en de dealerbedrijven alle energiebesparende maatregelen door die binnen vijf jaar worden terugverdiend.



De afgelopen twee jaar zijn de volgende stappen genomen:



• Grote verbouwingen van Nefkens Eindhoven, Nefkens Den Bosch, Nefkens Amersfoort, Nefkens Utrecht, Ekris Arnhem en Ekris Flevoland, Terwolde Assen waarbij de bestaande verlichting is vervangen door LED.

• De bouw van een pand aan de Osloweg in Groningen met 1823 zonnepanelen, 3 warmtepompen en 20 laadpalen, wat de komende jaren wordt uitgebreid met nog eens 20 laadpalen.

• Realisatie van 77 nieuwe laadplekken.



Wereldwijd komt er steeds meer aandacht voor maatschappelijk ondernemen en alles dat daarmee samenhangt, zoals milieu, recycling en duurzame inzet van mensen en energie. Binnen de branche zal Emil Frey Nederland actiever gaan inzetten op het aanbieden van elektrische vervoer. Ook zal er aandacht blijven voor de reeds behaalde recycledoelstellingen. Daarnaast zullen er op diverse locaties komend jaar zonnepanelen worden geplaatst. Door de actieve MVO-strategie en de integratie daarvan in onze bedrijfsvoering, zullen we allemaal nog bewuster worden van het belang om bij te dragen aan een betere en gezondere samenleving.



Over Emil Frey Nederland NV



Emil Frey Nederland NV, voorheen PGA Nederland, is één van de grootste automotive retailorganisaties van Nederland en vertegenwoordigt in Nederland 13 verschillende automerken. De officiële merkdealers van Emil Frey Nederland zijn: Nefkens Peugeot, Ekris BMW/MINI, Pouw Volkswagen/Audi/Seat, Autohaas Volkswagen/Audi/Seat/Skoda, de Bois Honda, Emerpark Citroën/DS, Terwolde Renault/Dacia en Hyundai Wittenberg. Naast deze dealerbedrijven maken ook MKB Lease, UAS (schadeherstel), Elgersma (Automotive Supplies) en NCT (import en export van auto’s) deel uit van Emil Frey Nederland. Emil Frey Nederland is onderdeel van de Zwitserse Emil Frey Group.