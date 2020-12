Meerlaags distributiecentrum voor De Jong Verpakking

Efficiënt grondgebruik als logistieke driver voor innovatief project



WDP gaat van start met de ontwikkeling van een uniek project op het industrieterrein Westerlee in De Lier, met name de realisatie van een meerlaags distributiecentrum voor verpakkingsspecialist De Jong Verpakking. De groeiende vraag naar golfkartonnen verpakking (onder andere gedreven door e-commerce), in combinatie met de nood aan efficiënter grondgebruik, vormen de basis voor dit innovatieve project. De Jong Verpakking zal op een grondperceel van circa 56.000 m2 kunnen beschikken over maar liefst meer dan 85.000 m2 aan productie-, opslag- en distributieruimte met kantoren, verspreid over twee verdiepingen. Het nieuwbouwpand zal na oplevering – voorzien einde 2022 – worden in gebruik genomen op basis van een langetermijn huurcontract en is goed voor een investering door WDP van ongeveer 60 miljoen euro.



Het pand wordt gerealiseerd naast het bestaande gebouw van De Jong Verpakking in De Lier, in het hart van de Nederlandse regio Westland. De bestaande verouderde gebouwen die reeds in eigendom zijn van WDP1, worden gesloopt en maken plaats voor deze nieuwe opslag- en productielocatie. Hier kan De Jong Verpakking de productie en toelevering van verpakking voor food, non-food, sierteelt, e-commerce en AGF verder uitbouwen.



Efficiënt grondgebruik is logistieke driver voor een duurzame toekomst



De beperkte beschikbaarheid en stijgende kost van bouwgrond, noopt vastgoedspelers om samen met de klant innovatieve, efficiëntere oplossingen uit te werken die de footprint van de gebouwen verkleint en hun opslag- en distributiecapaciteit optimaliseert. Verticale realisatie vormt hierop een passend antwoord.



Het nieuwe distributiecentrum voor De Jong Verpakking in De Lier zal door WDP in die zin worden gerealiseerd: naast een productiehal op de gelijkvloerse verdieping, brengt een hellingsweg de vrachtwagens naar de distributiehal op de eerste verdieping, waar ook een ruime parking is voorzien. Binnenin het nieuwbouwmagazijn gebeurt de opslag volautomatisch via moderne crane tracks en conveyors. Opslag, distributie en productie nemen ruim 80.000 m2 in beslag en worden vergezeld van ongeveer 4.500 m2 aan kantoorruimte.



“We hadden reeds ervaring met meerlaags bouwen: in 2008 konden we een dergelijk project realiseren voor Bakker Barendrecht. Ook hier in De Lier slaan innovatie en efficiënt grondgebruik de handen in elkaar – een game changer voor de toekomst.” aldus Michiel Assink, General Manager WDP NL.



“Ik ben trots dat we na een lange periode van voorbereidingen aan de slag mogen om te werken aan onze nieuwe fabriek. Als ik nu over het bouwterrein loop en om mij heen kijk, zie ik de nieuwe machines al staan.“ aldus Henk de Jong, Eigenaar De Jong Verpakking.



¹ WDP verwierf dit terrein met gebouwen in 2017 van toenmalig eigenaar The Greenery.



Over WDP



WDP ontwikkelt en investeert in logistiek vastgoed (opslagruimten en kantoren). WDP heeft meer dan 5 miljoen m2 panden in portefeuille. Dit internationaal patrimonium van semi-industriële en logistieke gebouwen is verdeeld over circa 250 sites op logistieke knooppunten voor opslag en distributie in België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Roemenië.



WDP NV – BE-REIT (openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht) Ondernemingsnummer 0417.199.869 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling)