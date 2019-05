FRED&ED GROEIT OP!

Edam, 27 mei 2019 – Tijden veranderen en Fred&Ed verandert mee. Van kindermerk groeit Fred&Ed op naar een familiemerk en maakt het zo voor het hele gezin weer leuk aan tafel. De merkuitstraling van de bekende Fred&Ed tubes is vernieuwd en internationaal gemaakt. Verder zijn de recepturen onder de loep genomen en er zijn twee nieuwe smaken geïntroduceerd: Squeezy Applesyrup en Squeezy Piña Bananas. Kijk voor meer informatie op www.fredened.nl.







Van kindermerk naar family-brand



Fred&Ed groeit mee met de oorspronkelijke doelgroep van kindermerk naar familiemerk. De uitstraling van de tubes is geheel vernieuwd naar een fris en vrolijk design dat de natuurlijke ingrediënten centraal zet. Ook de nieuwe benamingen ‘Squeezy Strawberries’ en ‘Squeezy Hazelnuts’ benadrukken de ingrediënten en de functionaliteit van de verpakking. Hiermee neemt het merk afscheid van de Fred&Ed karakters en blijft de essentie van het merk behouden: Fred&Ed producten helpen om het samen leuk te hebben aan tafel. Om het nog leuker te maken zijn de recepturen vernieuwd; de tubes bevatten nu minder suiker.



Nieuwe producten



Naast de lancering van de nieuwe verpakkingen voegt Fred&Ed twee nieuwe smaken toe aan het assortiment. Squeezy Applesyrup is appelstroop in een tube met handige antiknoeidop en maakt een einde aan plakkerige potjes in de kast. Ook nieuw is Squeezy Piña Bananas, een exotische combinatie van banaan en ananas. Alle producten zijn lekker op brood, maar ook geschikt voor op de pannenkoeken of wafels, door de yoghurt en met fruit. Dus nu nóg meer keuze- en variatiemogelijkheden. Ook handig: de tubes zijn ideaal voor onderweg, op vakantie of tijdens een picknick. De producten zijn namelijk goed hersluitbaar en onbreekbaar.



Assortiment en beschikbaarheid



Naast Squeezy Applesyrup en Squeezy Piña Bananas zijn ook de bestaande tubes Squeezy Strawberries, Squeezy Hazelnuts en Squeezy Syrup in een nieuw jasje gestoken. De Fred&Ed Squeezy-producten zijn o.a. verkrijgbaar bij Jumbo, Plus, Albert Heijn, Deen en Spar.