Amstelring gaat verder met een tweehoofdig collegiaal bestuur

Na het vertrek van de huidige bestuursvoorzitter Eric Hisgen gaat zorgorganisatie Amstelring per 1 juli 2019 verder met een tweehoofdig collegiaal bestuur, gevormd door Inge Borghuis en Ivo van der Klei. Vermindering van het aantal bestuursleden en de overstap naar een collegiaal bestuur is een logisch gevolg van de transitie naar integraal en zelforganiserend werken. Amstelring is een zorgorganisatie in Amsterdam en Amstelland met onder andere 22 woonzorgcentra en 52 wijkzorgteams.



Op 25 juni 2019 treedt Eric Hisgen terug als voorzitter Raad van Bestuur van zorgorganisatie Amstelring. Besloten is per 1 juli 2019 verder te gaan met een tweehoofdig collegiaal bestuur, gevormd door de huidige bestuurders Inge Borghuis en Ivo van der Klei. Dit past bij de visie en organisatievorm. Amstelring is in de afgelopen vijf jaar gegroeid naar een gezonde, vitale organisatie. Een organisatie die eenvoudig is ingericht met veel ruimte voor professionals, bestaande uit integraal werkende zelforganiserende teams en een vernieuwde ondersteuning. De keuze voor een collegiaal tweehoofdig bestuur past bij de besturingsfilosofie en fase van de organisatie.



Borgen wat is opgebouwd



Anky Atzema, voorzitter Raad van Toezicht Amstelring: ‘De komende jaren draait de bestuursstijl bij Amstelring vooral om innovatie, inspiratie, onderzoeken en borgen van wat is opgebouwd. Wij hebben er als toezichthouders alle vertrouwen in dat Inge Borghuis en Ivo van der Klei de collegiale wijze van besturen effectief vorm zullen geven. Zowel intern als bij de externe oriëntatie. Uitgangspunten daarbij zijn en blijven: goede zorg, leuk werk en financieel gezond. Daarnaast zijn er andere uitdagingen, zoals het geschikt maken van de woonlocaties voor de toekomst, in combinatie met het ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten, die passen bij de leefstijl en wensen van toekomstige cliënten.’