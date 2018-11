VEH: Hoge aflossingsvrije hypotheek verhuist vaak mee naar nieuwe woning



Amersfoort, 26 november 2018 - Maar liefst 90% van de verhuizers neemt zijn oude aflossingsvrije hypotheek volledig mee naar de nieuwe woning. Dat kan een risico opleveren voor de toekomstige betaalbaarheid van de hypotheeklasten, waarschuwt Vereniging Eigen Huis.



Het ongewijzigd voortzetten van een hoge aflossingsvrije lening kan vervelende gevolgen hebben. De maandelijkse lasten kunnen voor sommige huiseigenaren te zwaar worden als het inkomen na pensionering lager is, de hypotheekrenteaftrek eindigt en de rente is gestegen.



Als bij een verhuizing een nieuwe hypotheek wordt afgesloten moeten adviseur en koper eerlijk en kritisch naar deze risicofactoren kijken, adviseert Vereniging Eigen Huis. Huiseigenaren kunnen zelf hun risico analyseren op scanuwaflossingsvrijehypotheek.nl



Aflossingsvrij lenen nog steeds gebruikelijk



Onderzoek in opdracht van Vereniging Eigen Huis laat zien dat 90% van de doorstromers hun aflossingsvrije hypotheek mee verhuist naar de volgende woning. Dit blijkt uit een analyse van bijna 142.000 hypotheekaanvragen van huiseigenaren die in 2017 en 2018 verhuisden.*



In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht hoeft bij een verhuizing het aflossingsvrije hypotheekbedrag meestal niet te worden beperkt. Door de sterk stijgende huizenprijzen kan die aflossingsvrije lening vaak ongewijzigd worden meegenomen. In veel gevallen kan door afkoop van een oude spaar- of beleggingshypotheek zelfs nog een iets hoger bedrag aflossingsvrij worden gefinancierd. De enige voorwaarde is dat dat de nieuwe aflossingsvrije hypotheek niet hoger is dan 50% van de koopsom van de nieuwe woning. De andere helft moet ten minst annuïtair worden afgelost om in aanmerking te blijven komen voor hypotheekrenteaftrek.



Hypotheekvoorbeeld



Maarten en Maud verkopen hun huis en kopen een nieuwe woning met een hypotheek van € 395.000. Op hun oude huis zat een volledig aflossingsvrije hypotheek van € 185.000. De nieuwe hypotheek mag maximaal voor de helft aflossingsvrij zijn. Zij kunnen hun oude aflossingsvrije lening dus helemaal meenemen.



In de praktijk richten klanten en adviseurs zich bij een nieuwe hypotheek op de grens van maximaal 50% aflossingsvrij en wordt meestal niet aangestuurd op verder aflossen. Van de ruim 60.000 doorstromers die voor hun nieuwe huis een meer dan 90% een hypotheek afsloten, leent twee derde meer dan 40% van dat bedrag aflossingsvrij. De meeste van hen zijn tussen de 35 en 50 jaar oud.



Aflossingsvrij het hoogst in Bloemendaal, laagst in Pekela



Gemiddeld wordt bij een verhuizing € 145.500 aflossingsvrij geleend. In de gemeente Bloemendaal worden de hoogste aflossingsvrije hypotheken afgesloten. Het gemiddelde ligt hier op ruim



€ 313.000. In Blaricum, Heemstede, Wassenaar en Laren ligt het gemiddelde net onder de 300.000. Dit wordt verklaard door de relatief hoge huizenprijzen in deze gemeenten. De laagste aflossingsvrije hypotheken worden afgesloten in de gemeenten Pekela en Delfzijl. Door de lagere huizenprijzen ligt het gemiddelde hier op € 88.000.



* In opdracht van Vereniging Eigen Huis heeft HDN ruim 142.000 hypotheekaanvragen van doorstromers in de periode januari 2017 en augustus 2018 geanalyseerd. Doel was het in kaart brengen hoe huiseigenaren om gaan met hun aflossingsvrije hypotheek bij de aankoop van een volgende woning.