Keihard getroffen Eventbranche slaat handen ineen met spectaculaire di

De evenementenbranche is misschien wel de hardst getroffen branche tijdens de coronacrisis. Licht- en geluidsbedrijven, evenementenlocaties, cateraars, ticketingbedrijven, artiesten, decorbouwers, evenementenbureaus en artiestenbureaus, alles ligt stil! Maar deze creatieve branche slaat de handen ineen en komt deze zomer met een waanzinnige dinnershow met als doelstelling om alle betrokken partijen weer aan het werk te krijgen.



Almere, initiatiefnemer Bart van de Beek, eigenaar van evenementenbureau Eventbureau.nl, is klaar met de crisis. “Als evenementenbranche worden wij enorm hard geraakt. Alle evenementen in 2020 zijn geannuleerd en er worden nauwelijks nieuwe events geproduceerd.” “Daarom, focussen wij ons op de consumentenmarkt, iedereen heeft ontzettend zin in een echt evenement i.p.v. een online webinair. Het is net als voor de coronacrisis; een complete avond uit met alles erop en eraan”.



LIVE SAVING



De wereld zoals wij die kenden is totaal veranderd. Het lijkt wel alsof we stil staan. Toch blijft het samen zijn, het samen beleven en het samen ervaren het leukste wat er is. Daarom hebben diverse leveranciers uit de evenementenbranche zich verenigd en ontwikkelden zij samen een live evenement en dat allemaal op 1,5 meter en vanaf 1 juli.



Maximaal 100 personen per avond



De dinnershow LiveSaving wordt op 2 locaties in Nederland worden gespeeld: Hart van Holland in Nijkerk of Hal4 in Rotterdam. Het event wordt volledig volgens de RIVM- maatregelen ingericht en er is maar ruimte voor maximaal 100 personen per avond.



Elke avond ander entertainment



Om zoveel mogelijk bedrijven in de eventbranche te helpen werken wij elke avond met andere partners qua entertainment. Er zijn zoveel artiesten en entertainment die allemaal werkeloos thuis zitten. Verloren talent, vind Bart van de Beek. “Het is toch doodzonde dat al die artiesten thuis niks zitten te doen? Wij geven iedereen een kans om te doen waar ze goed in zijn: Mensen entertainen!”



Een leuke avond en ook mensen helpen



Wat is er leuker dan tijdens een avond gezelligheid met je vrienden, familie of collega’s ook nog andere mensen te steunen? Alle opbrengst van de avonden gaat naar bedrijven binnen de eventbranche.



Tickets



Reserveer snel een arrangement in één van onze locaties. Laat je culinair verrassen en geniet van een live evenement. Tickets kosten 104 euro per ticket en zijn te boeken via Ticketpoint.