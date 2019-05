Standard Investment neemt belang in Hollandia

Hollandia Holding is voornemens 50% van de bedrijfsonderdelen Hollandia Structures, Hollandia Infra, Hollandia Services, Everest Industriële Montage en Hollandia UK te verkopen aan investeringsmaatschappij Standard Investment. Hollandia is een van Nederlands meest toonaangevende partijen op het gebied van staal- en werktuigbouw in de segmenten infra, onderhoud, petrochemie, hoogbouw en utiliteitsbouw. De onderdelen Hollandia Engineering en Hollandia Systems vallen buiten de transactie.



Hollandia heeft in haar 90 jarige bestaan binnen en buiten Nederland een unieke positie opgebouwd in het ontwikkelen van complexe staalconstructies voor onder andere de sectoren infra, petrochemie, energie, industrie en utiliteitsbouw. De aandelen van Hollandia zijn thans voor 100% in het bezit van de bekende Rotterdamse ondernemersfamilie Lubbers. CEO Steven Lubbers blijft leiding geven aan het bedrijf. Lubbers: “Hollandia is van oudsher verweven met de samenleving. Letterlijk, als bouwer van belangrijke infrastructurele projecten, maar daarnaast ook met een toekomstgerichte strategie waarbij maatschappelijke en economische belangen hand in hand gaan. De participatie van Standard Investment betekent dat we een partner hebben waarmee we deze positie in en buiten Nederland kunnen versterken en uitbouwen.”



Hendrik Jan ten Have, partner van investeringsmaatschappij Standard Investment: “Hollandia is een icoon in de Nederlandse industrie, met een belangrijke rol in de regio, in Nederland en in Europa. We zien de komende jaren sterke groeimogelijkheden voor het bedrijf in onder meer de nieuwbouw en onderhoud van bruggen, sluizen, waterkeringen, petrochemie en hoogbouw. We zijn de afgelopen periode onder de indruk geraakt van de ondernemerszin van Steven Lubbers en zijn team en we zijn ervan overtuigd dat we met onze kennis, ervaring en netwerk een belangrijke rol kunnen spelen in de ontwikkeling van het bedrijf en Hollandia naar een volgende fase kunnen brengen.”



De onderdelen Hollandia Structures, Hollandia Infra, Hollandia Services, Everest Industriële Montage en Hollandia UK worden ondergebracht in 'Hollandia Orange'. De familie Lubbers en Standard Investment hebben elk een belang van 50% in deze op te richten holding. Hollandia Holding en moedermaatschappij Hollandia Vastgoed blijven volledig eigendom van de huidige aandeelhouders en gaan zelfstandig verder.



De voorgenomen transactie is ter goedkeuring voorgelegd aan de Autoriteit Consument & Markt. Financiële details worden niet bekendgemaakt.



Over Standard Investment



Het Amsterdamse Standard Investment is een investeringsmaatschappij gericht op het Nederlandse en Belgische midden- en kleinbedrijf. De in 2004 opgerichte firma gelooft in directe en actieve betrokkenheid bij de bedrijven waarin zij participeert. Standard Investment heeft onder meer belangen in Riedel, Synres, Aweta, Flatfield, NKM en Burger King Nederland. Standard Investment beheert met een team van dertien professionals een portefeuille van zeventien bedrijven met in totaal ruim 2.500 medewerkers en een omzet van EUR 800 miljoen. Zie ook: www.standard.nl.



Over Hollandia



Hollandia is in 1928 opgericht als fabriek voor bouten en moeren. Na een management buy-out door P.J. Lubbers in 1955 is Hollandia in de daaropvolgende decennia uitgegroeid tot een bekende industriële onderneming in Nederland. Hollandia staat voor een veilige, gezonde en duurzame wereld van staal waarbij economische, milieu- en maatschappelijke overwegingen onderdeel uitmaken van de zakelijke besluitvorming. Het bedrijf heeft haar hoofdkantoor in Krimpen aan den IJssel en vestigingen in Heijningen, Fijnaart en Londen (UK). De Hollandia Orange bedrijven realiseerde in 2018 een omzet van circa EUR 100 miljoen met een resultaat voor belasting van circa EUR 6,5 miljoen; het bedrijf heeft ongeveer 300 mensen in dienst. Zie ook: www.hollandia.biz.