André Rieu kondigt 2de kerstconcert aan in Maastricht

Een feestelijk matineeconcert op zondag - perfect voor het hele gezin



Net wanneer André Rieu zijn geliefde traditionele Maastricht concerten achter de rug heeft, komt de maestro met meer geweldig nieuws voor zijn fans in Nederland – en de rest van de wereld! Vanwege de grote belangstelling zal André Rieu een tweede kerstconcert geven in zijn geboortestad Maastricht. Het nieuwe concert vindt plaats op zondag 22 december om 15.00 uur in het MECC. De officiële kaartverkoop voor het extra concert start woensdag om 10.00 via https://www.andrerieu.com/nl. Tickets voor de eerste datum op 21 december zijn inmiddels uitverkocht.



Het is de eerste keer dat André Rieu kerstconcerten geeft in Maastricht. Het beloven de meest magische concerten van het jaar te worden – een geweldige familiebeleving voor jong en oud! Het publiek wordt door André Rieu in de geest van kerstmis meegenomen in een sprookje, waar ze kunnen genieten van de mooiste kerstliederen, romantische walsen en prachtige nummers van over de hele wereld.