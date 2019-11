Zweetlucht, puistjes, vet haar: hoe pakt een puber de controle terug?

Door een veranderde hormoonhuishouding krijgen jongeren in de puberteit te maken met een sterkere zweetgeur, puistjes en vet haar. Zeker op de puberleeftijd is de schaamte voor deze lichamelijke veranderingen vaak groot. Jongeren ervaren de vele veranderingen, op zowel mentaal als fysiek vlak, als een verlies van controle. Ze willen niets liever dan de controle terugkrijgen om zich zekerder en veiliger te voelen.



Naast heel veel andere factoren, blijkt cosmetica zeer sterk bij te kunnen dragen aan het terugwinnen van dit zelfvertrouwen bij jongeren. Dat bevestigt een onderzoek van het Duitse onderzoeksbureau rheingold salon in opdracht van de Nederlandse Cosmetica Vereniging.



Met name het maskeren van lichaamsgeuren die de puberteit verraden en een teken zijn van de ontluikende seksualiteit, is voor hen belangrijk. Door fris te ruiken, een verzorgde huid en goed zittend haar vallen ze niet op. De helft van de jongeren tussen 14-21 jaar gebruikt cosmetica om zich veiliger te voelen – minder te ruiken en tegen puistjes. Liefst 78% van de meer dan 2000 jongeren uit het onderzoek geeft aan zich daadwerkelijk veiliger te voelen dankzij het gebruik van cosmetica. Een andere motivatie voor hen om cosmeticaproducten te gebruiken, is om zich meer ‘man’ of ‘vrouw’ te voelen.