Hiber is Amazon Web Services’ Commercial Startup Launch of 2018

~ NewSpace startup verzorgt low power IoT connectivity voor afgelegen, niet-verbonden gebieden ~



~ Geselecteerd uit 6000 startups ~



'NewSpace' startup Hiber is vannacht uitgeroepen tot Amazon Web Services, Inc. (AWS) Commercial Startup Launch of 2018 bij de AWS re:Invent Conference in het Venetian Sands Hotel in Las Vegas, Nevada. Hiber kondigde daar de officiële lancering aan van zijn op nano-satellieten gebaseerde oplossing die IoT-connectiviteit verzorgt in 90 procent van de wereld, op plekken waar momenteel geen netwerk is.



Dit vond plaats tijdens re:Invent’s kick-off event, “Midnight Madness”, om 23.45u PST op zondag 25 november (Amsterdam: 8:45u GMT+1 op maandag 26 november).



Hiber werd door AWS geselecteerd uit meer dan 6000 andere startups om zijn product te lanceren tijdens de “Midnight Madness”, voor de ogen van re:Invent’s 50.000+ aanwezigen afkomstig uit de technologiesector. Eerdere startups die deze titel ten deel vielen zijn Netflix, Airbnb en Pinterest.



Hiber’s IoT-connectiviteitnetwerk zal volledig operationeel zijn vanaf het eerste kwartaal van 2019. De eerste 25 klanten, velen daarvan ‘tech for good’-projecten, staan gereed voor oplevering zodra het netwerk live gaat. Het bedrijf ziet een gat in de markt aangezien slechts 10% van de planeet momenteel voorzien is van IoT-ready connectiviteit. Bestaande netwerken dekken slechts stedelijke gebieden en rijkere landen, terwijl traditionele satellieten die wel een ruimere dekking bieden duur zijn en veel stroom nodig hebben.



Zodra Hiber’s nano-satellieten in een baan om de aarde zijn, vliegen ze zestien keer per dag over de polen en twee keer per dag over elke plek op de evenaar, waardoor het als eerste daadwerkelijk wereldwijd dekkend IoT-connectiveit kan aanbieden. Het proces, dat wel meer dan 20 keer goedkoper is dan bestaande wereldwijd dekkende oplossing, werkt door data van modems en antenne die in beheer zijn van klanten direct te versturen aan de nano-satellieten. Die data-pakketjes worden vervolgens terug naar de aarde gestuurd naar de – initieel twee – grondstations in Spitsbergen (Noorwegen) en Delft



Ernst Peter Hovinga, co-founder en CEO of Hiber: “Wij zijn zeer vereerd dat we door AWS zijn uitgekozen om ons product te lanceren tijdens re:Invent als ‘Commercial Startup Launch of 2018’. Onze samenwerking met AWS betekent dat onze klanten eenvoudig gegevens kunnen verzamelen en versturen via ons nano-satellietnetwerk, om die vervolgens te exporteren naar AWS’ IoT-toolkit voor verdere data-analyse. Om dit als mogelijkheid aan te kunnen bieden, betekent een enorme doorbraak voor vele van onze klanten in afgelegen gebieden en derde wereldlanden.”



Hiber lanceert deze week zijn eerste twee nano-satellieten: HiberOne vanaf Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota, India en HiberTwo vanaf Vandenberg, California. Het bedrijf verwacht in de komende 12 tot 18 maanden nog een dozijn satellieten te lanceren om aan de toenemende, wereldwijde vraag van IoT-ready dataconnectiviteit te voldoen.



Over Hiber



Hiber (voorheen Magnitude Space) is een zogenaamde ‘new space’-startup (*). Opgericht door - en onder leiding van een dream team van - satelliet-kenners en tech-ondernemers, werken de ‘Hibernauts’ aan letterlijk een moonshoot: een eigen nano-satelliet constellatie de ruimte inschieten. Elke nano-satelliet heeft een grootte van een flinke schoenendoos. Tot op heden is zo’n €15 miljoen aan financiering in het bedrijf gegaan. Middels subsidies, innovatiekredieten en investeerders realiseert Hiber eind november de eerste stap in de droom om ‘s Nederland eerste commerciële satellietbedrijf te worden. Op de kantoren in Amsterdam, Delft en Washington DC (VS) werken meer dan 35 medewerkers aan de baanbrekende, patent-pending technologie achter Hiber en Hiberband.



https://hiber.global/



Voor meer informatie: