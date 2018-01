Rondleidingen voor blinden/slechtzienden Bevrijdingsmuseum Groesbeek

Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek biedt ook in 2018 een aantal rondleidingen aan speciaal voor mensen met een visuele beperking. Centraal staat het thema ‘Neem de oorlog onder handen’.



Kijken mag met je handen. In de speciale rondleidingen halen we voorwerpen uit het depot en is er voor alle zintuigen iets te beleven: voel het gewicht van een granaat, hoor het geluid van Radio Oranje, ruik surrogaatkoffie en proef bevrijdingsbrood naar origineel recept. Ervaren gidsen vertellen het verhaal van de bevrijding van Nederland aan de hand van vele originele objecten die allen, van de kleinste sigaret tot aan het grootste kanon, onder handen genomen kunnen worden. Ter afsluiting ervaar je de actuele betekenis van de rechten van de mens.



De rondleidingen in 2018 zijn op zondag 14 januari en zaterdag 9 juni van 13.00-14.30 uur en op donderdag 6 september van 16.30-18.00 uur. Wie met het openbaar vervoer komt wordt bij de bushalte De Oude Molen opgehaald en na de rondleiding weer teruggebracht naar de bushalte. De gids haalt bezoekers bij de bushalte op (afhankelijk van datum en tijd), aansluitend op het arriveren van bus 5 vanaf station Nijmegen.



Reserveren is noodzakelijk, hulphonden zijn toegestaan.



Locatie: Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek



Reserveren noodzakelijk: 024-3974404; info@bevrijdingsmuseum.nl



Standaard tarieven Bevrijdingsmuseum.



Begeleiders en Museumkaarthouders gratis toegang.



Informatie: www.bevrijdingsmuseum.nl



