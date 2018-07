Pablo Lücker en Abarth creëren lichtgevende ‘Scorpion Skin’ voor KWF

2 juli 2018 - In samenwerking met Pablo Lücker introduceert Abarth de unieke ‘Scorpion Skin’ editie exclusief in Nederland. De schorpioen staat symbool voor het automerk vanwege de overeenkomsten met zijn bekende eigenschappen; klein, snel en krachtig. Minder bekend is dat een schorpioen gemiddeld 16 keer in zijn leven vervelt en dat zijn huid licht geeft in het donker. Deze eigenschap stelde Pablo Lücker centraal bij het ontwerp van deze ‘one-off art car’, waardoor zijn signature zelfs in het holst van de nacht zichtbaar is. Abarth veilt de speciale Scorpion Skin tijdens een event in oktober en steunt daarmee het KWF.



Als knipoog naar een sportieve striping vormt Lücker’s signature twee brede lijnen over de compacte sportauto. Pablo Lücker creëerde een wel heel bijzonder ontwerp in zijn karakteristieke en urban luxury-stijl. Het ontwerp geeft de rijke geschiedenis van Abarth weer en, minstens zo bijzonder, geeft licht in het donker. Dit maakt de Scorpion Skin tot een unieke verschijning. De lak heeft een ‘scorpion touch’, deze is verrijkt met de lichtgevende kenmerken van schorpioenenhuid.



Veiling ten behoeve van KWF kankerbestrijding



Momenteel lopen er diverse klinische studies om te kijken of het gif van de schorpioen gebruikt kan worden in de bestrijding van kanker. De ziekte kent vele slachtoffers, onder wie ook de oprichter Abarth, Carlo Abarth die in 1979 is overleden. Abarth veilt de speciale Scorpion Skin tijdens een event in oktober 2018 en steunt daarmee KWF kankerbestrijding. De veiling van deze unieke art car vindt plaats op een besloten evenement. Geïnteresseerden kunnen zich via de website van Abarth (www.abarth.nl/scorpion-skin) aanmelden voor updates over Abarth, Scorpion Skin en de veiling.



Contemporary artist Pablo Lücker: “Het was fantastisch om bij te dragen aan de ontwikkeling van deze speciale Abarth. Dat ik samen met een mooi merk als Abarth mijn passie voor kunst heb kunnen combineren met mijn passie voor auto’s, vind ik te gek. Ik heb echt met innovatieve technieken gewerkt om de Scorpion Skin te realiseren en daar leer ik ook weer van - als mens én als kunstenaar. Technisch is er zoveel mogelijk; auto’s ontwerpen, kunst creëren en innovaties om ons eigen leven makkelijker maken. Tja, dan ga je toch hopen dat het binnenkort mogelijk is om de ziekte kanker eindelijk te verslaan. Abarth steunt met dit project het KWF, een beter doel kan ik me niet bedenken. Als ik daaraan bij kan dragen, doe ik dat graag.”



“We dragen de speciale Scorpion Skin-editie op aan de oprichter, Carlo Abarth”, vertelt Robbert van den Heuvel, Communication Manager Abarth. “Met deze auto brengen we de oorsprong van Abarth, zijn sterrenbeeld de schorpioen, op een nieuwe manier tot leven. Van ieder moertje tot aan iedere penseelstreek van Pablo ademt deze Scorpion Skin precies uit waar Abarth voor staat. We hebben met veel plezier en toewijding aan dit bijzondere kunstproject gewerkt en hopelijk is dat terug te zien in de opbrengst van de auto. Hoe meer deze oplevert, des te meer we kunnen schenken aan het KWF.”



Jan Willem Forch, manager Werving KWF Kankerbestrijding: “Wij zetten ons dagelijks in om kanker terug te dringen, genezing te bevorderen en voor een betere kwaliteit van leven. Het verrichten van kankeronderzoek, waarin nieuwe technieken worden onderzocht, is hiervoor essentieel. Om dit te kunnen financieren, zijn we afhankelijk van giften en inzamelingsacties als deze. Met elkaar maken we het mogelijk om kanker te bestrijden.”



Abarth Scorpion Skin



Het ‘giftige’ karakter van de compacte sportauto dankt Abarth aan zijn 1.4 liter turbo-benzinemotor die goed is voor 160 pk, 230 Nm koppel, 0-100 km/h in 7,3 seconden èn een topsnelheid 216 km/h. Het high-performance Abarth Record Monza-uitlaatsysteem, Xenon-koplampen en de matzwarte 17” ‘Formula’ lichtmetalen velgen met daarachter geperforeerde en geventileerde remschijven geven hem een sportief uiterlijk. Aan luxe geen gebrek in het compleet zwarte interieur. Zo is hij voorzien van met leder afgewerkte sportstoelen, Beats®-audiosysteem, automatische airconditioning, het state-of-the-art UconnectTM-navigatiesysteem met 7” HD touchscreen (DAB+, zes luidsprekers, Bluetooth® met audio streaming, USB/AUX-poorten en Live services), parkeersensoren en een met leder afgewerkt sportstuur met 12-uursmarkering.