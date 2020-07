Partners in Techniek is nu Flax.People

Het van origine Maastrichtse bedrijf zet met deze naamswijziging een grote stap naar landelijke dekking. Sinds 2008 helpt Partners in Techniek bedrijven in hun behoefte aan flexibele arbeid. Dit onder leiding van Dimitri Volkers die ruim 20 jaar in het vak zit. Anno 2020 is er echter meer nodig als gevolg van marktwerking, klantvragen en internationalisering. Opschalen is het enige antwoord op deze nieuwe realiteit en dat is precies wat Dimitri doet samen met zijn nieuwe partner en bekende in de markt van flexibele arbeid, Menno Kloostra.



Dimitri kijkt terug op een leerzame periode sinds 2008 en zag in 2014 al een verandering plaatsvinden. Destijds paste hij de dienstverlening aan door naast de bemiddeling van technisch personeel ook relaties middels het onderaannemen van werk te faciliteren. Met een dedicated team van monteurs hebben we afgelopen jaren veelal werk verricht voor onze klanten, installateurs, in de retail door heel Nederland.



De combinatie van bemiddeling en het in onderaanneming aannemen van werk werkte goed. Tot aan 2018. “Waar eerst onze bemiddeling voornamelijk bestond uit Nederlandse/Nederlandstalige monteurs hebben we uiteindelijk door de schaarste een extra stap moeten maken naar het werven en bemiddelen van buitenlandse vaklieden. Omdat ons bereik beperkt is, zijn ook onze mogelijkheden om verder te ontwikkelen, te groeien en om onze dienstverlening naar een hoger niveau te brengen, gestagneerd. Tijdens het zoeken naar de oplossing kwam ik Menno tegen. Hij had zijn bedrijf in flexibele arbeid verkocht en werkte op basis van zijn kennis, ervaring en nieuwe inzichten aan een business plan. Samen hebben we het plan verder uitgewerkt en zo is Flax.People geboren.”



Overkoepelende organisatie



Menno Kloostra, één van de oprichters van Flax People vertelt: “Wij zijn een overkoepelende organisatie van intermediairs op de arbeidsmarkt, met name gericht op de wereld van bouw en techniek. Ons enorme netwerk strekt zich uit van verreweg de meeste bouwbedrijven en installateurs tot en met juridische en administratieve dienstverlening.”



Er is nog ruimte voor partners die zich in hun eigen regio willen verbinden aan Flax.People. We zien kansen om hen te ondersteunen met de backoffice zodat zij zich kunnen focussen op het matchen van ZZP’ers of uitzendkrachten bij opdrachtgevers.



Volkers, die algemeen directeur van Flax.People is: Naast partners zoeken wij naar de ZZP-er. “Een zzp’er die een mooie klus zoekt kunnen we snel helpen. Natuurlijk beschikt hij (of zij) over zijn/haar eigen agenda. Maar naast die flexibiliteit bieden we hem/haar vooral ook stabiliteit. Want voordat een klus is afgerond kan er al een nieuw project worden gepland, als-ie dat wil.”



Eigenzinnig



Menno Kloostra legt uit dat Flax.People zeker niet ‘meer van hetzelfde’ wordt. Hij wil vooral meer voor zijn mensen doen dan andere intermediairs en echte waarde toevoegen.



“We zijn een eigenzinnige club met ambities. Niet alleen voor onszelf of voor de opdrachtgever. Juist de zzp’er en uitzendkracht moet van onze ambities en successen kunnen mee profiteren,” vertelt hij. Zo nodig worden de Flax medewerkers annex zzp’ers getraind en gecoacht om hun werk beter te kunnen verrichten. Dat kan vakinhoudelijk zijn, maar ook financieel-administratief bijvoorbeeld. “En een vakman of vakvrouw die als Flax.Prof wil aansluiten maar nog geen zzp’er is helpen we op alle fronten om dat te worden. We gaan voor onderlinge commitment en daarmee voor de lange termijn.” voegt Kloostra eraan toe. “We zijn vooral ook trots op wat we doen. Oftewel, zoals we altijd zeggen: #companyproud.”



Vliegende start



Dat het allemaal geen hole kreten zijn bewijst de vliegende start die het bedrijf maakt. Inmiddels zijn er al 80 man via Flax People aan het werk en is Flax.People International BV opgericht. Daarvan is Robin Taal de directeur en mede eigenaar. Met deze vennootschap wil men de buitenlandse werknemers aantrekken. Essentieel in de wereld van flexibele arbeid en een specialisatie die onze Flax.People Partner kantoren er niet even bij moeten doen.