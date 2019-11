Munckhof implementeert als eerste in de taxibranche ISO 26000-norm

Munckhof Taxi B.V. heeft als eerste onderneming in de taxibranche de richtlijn ISO 26000 geïmplementeerd in haar bedrijfsvoering. Deze internationale norm, die zich richt op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), is voor Munckhof Taxi B.V. leidend voor de bepaling van haar MVO-beleid. Op basis van deze norm zijn de onderwerpen en prioriteiten benoemd met de juiste balans tussen People, Planet en Profit.



MVO hoog in het vaandel



Munckhof hecht veel waarde aan milieu en duurzaamheid. De organisatie is continu op zoek naar mogelijkheden om bedrijfsprocessen en het vervoer zo duurzaam en sociaal verantwoord mogelijk in te richten. In het MVO-beleid van Munckhof wordt de internationale richtlijn voor MVO: ISO 26000 gevolgd, waarbij voor Munckhof Taxi B.V. de zelfverklaring onlangs is ontvangen.



Munckhof is trots hierin de eerste organisatie binnen de taxibranche te zijn. Dat vindt ook Jos Poortinga, directeur Munckhof Taxi: “Binnen Munckhof zijn we continu bezig met het thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De ISO 26000-norm biedt ons hierbij handvaten en de mogelijkheid transparant te zijn naar derden. De MVO-gerelateerde acties, zoals cursussen voor ‘Het Nieuwe Rijden’, duurzame transportmiddelen en continue verbetering van het milieumanagementsysteem, zijn voor ons vanzelfsprekend. We hopen hiermee een voorbeeld te zijn voor andere organisaties in de taxibranche.”



Over Munckhof



Met ruim 90 jaar aan vervoerservaring mag Munckhof zich expert noemen in personenvervoer en zakenreizen. De dienstverlening van Munckhof bestaat onder andere uit: zakelijk reizen in binnen- en buitenland voor zowel publieke als private sector, zorg gerelateerd personenvervoer, pendeldiensten voor de toeristische en recreatieve sector, logistiek vervoersmanagement rondom kleine en grote evenementen en mobiliteitsoplossingen voor onderwijsinstellingen.



Munckhof is in staat om al deze verschillende diensten te combineren en dat maakt de organisatie uniek in Nederland. Munckhof heeft de expertise in eigen huis en coördineert en stuurt haar vervoers- en travelpartners aan. Zo kunnen de klanten en relaties met al hun vragen en wensen op één plaats terecht. Totale ontzorging in vervoersmanagement, dat biedt Munckhof!



Munckhof in feiten en cijfers.



Munckhof:



-vervoert ruim 30.000 mensen per dag;



-heeft 2000 eigen medewerkers;



-heeft 23 vestigingen in Nederland;



-maakt gebruik van 1400 eigen voertuigen;



-huurt dagelijks 1500 voertuigen in en coördineert dit vervoer volledig;



-boekt 150.000 vliegtickets per jaar;



-verwerkt 2500 telefoongesprekken per dag.





Kijk op www.munckhof.nl voor meer informatie.