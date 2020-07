Vakantieparken ontdekken de elektrische waterfiets

KERKDRIEL/MAASBREE – Naast de e-bike kan men nu voortaan ook gebruik maken van de e-waterfiets. Met de introductie van de e-bike op het water wil Ceclo Nederland een nieuwe trend zetten in de watersport en recreatie. Vakantiepark BreeBronne in Maasbree neemt als eerste in Nederland twee elektrische waterfietsen van Ceclo in gebruik.



Volgens Viktor Ponten, eigenaar van Ceclo Nederland, blijft de traditionele waterfiets achter in uitstraling, comfort en vaareigenschappen. “Het trendy en luxe ontwerp van de Ceclo geeft de waterfiets een nieuw imago en toont aan dat het niet langer een knullig bootje hoeft te zijn in de vorm van een zwaan of een eend, of zelfs eentje met glijbaan”. Uit de positieve reacties die het bedrijf al heeft ontvangen blijkt dat er een sterke wens is van vakantieparken om de verhuurvloot te vernieuwen. De waterfietsen van Ceclo passen dan ook goed bij de zichtbare trend van steeds meer luxe en comfort op de Nederlandse parken.



Dankzij de elektrische trapondersteuning haalt de Ceclo snelheden van 7 tot 10 kilometer per uur. Dat is drie keer zo snel als een normale waterfiets. Daardoor is het ook een duurzaam en trendy alternatief voor booteigenaren. Niet alleen voor vakantieparken, maar ook voor grachtentochten in toeristische steden of andere recreatiegelegenheden aan het water. De Ceclo Original is een innovatief vaartuig, dat dankzij de ondersteuning van de elektrische motor en het gestroomlijnde design over goede vaareigenschappen beschikt. De waterfiets is ontworpen als eco-vriendelijk vaartuig en waar mogelijk gebouwd van gerecyclede en duurzame materialen. Hij wordt met de hand gebouwd en biedt met een lengte van bijna vier meter ruimte aan drie tot vier personen.



Vakantiepark BreeBronne in Maasbree heeft de Nederlandse primeur. Vanaf vrijdag kunnen gasten van het park ermee uitvaren, bijvoorbeeld voor een romantische picknick of een bezoek aan één van de strandjes. Eigenaar Roy Hermans zag als eerste toekomst in deze nieuwe vorm van recreatie. ,,Het is een uniek en onderscheidend aanbod voor onze gasten, een activiteit op het park die iedereen geweldig gaat vinden”, stelt hij. Ook passen de elektrische waterfietsen goed bij BreeBronne Village, het nieuwe gedeelte van Vakantiepark BreeBronne, dat momenteel nog in ontwikkeling is. Daar worden stijlvolle en duurzame vakantiewoningen gebouwd, waarvan de verkoop binnenkort zal starten.