Financiële Regelingen Check helpt ondernemer tijdens de corona-crisis

De Dutch Blockchain Coalition (DBC), ICTU en TNO lanceren de Regelingen Check, een tool die ondernemers en burgers de mogelijkheid geeft om snel inzicht te krijgen in voor hen beschikbare financiële noodmaatregelen. De Regelingen Check is open source en kan door alle overheidsorganisaties worden ingezet en aangevuld. Zo zouden bijvoorbeeld gemeenten de tool kunnen gebruiken om via één portaal landelijke én lokale regelingen aan te bieden aan hun inwoners.



Website: https://regelingen-check.tno.nl/



Broncode: https://github.com/discipl/regelingen-check



Noodmaatregelen burgers en ondernemers



Eind maart presenteerde het kabinet diverse noodmaatregelen om burgers en ondernemers te ondersteunen nu het dagelijkse leven is stilgevallen als gevolg van Covid-19. Dit leidde tot een groot aantal informatieverzoeken en steunaanvragen bij diverse overheidsorganisaties. Zo kreeg RVO in de eerste twee weken na de opening van de TOGS-regeling meer dan 85.000 aanvragen te verwerken (NOS.nl 10 april 2020) en vroegen inmiddels 106.000 bedrijven steun aan bij het UWV (NOS.nl 23 april 2020). De grote toestroom deed DBC, TNO en ICTU besluiten de handen ineen te slaan en een not-for-profit project te starten: de Regelingen Check.



Regelingen Check



De verwachting is dat de inzet van de Regelingen Check zorgt voor optimalisatie van de dienstverlening aan ondernemers en ontlast tegelijkertijd de RVO bij het beantwoorden van hun vragen. De tool geeft namelijk in één portaal antwoord op de vraag: “kom ik voor een van de regelingen in aanmerking?”. Dat gaat één stap verder dan andere tools die verwijzen naar regelingen maar dan nog geen indicatie geven of men daadwerkelijk in aanmerking komt. Bovendien kan de Regelingen Check snel worden aangepast en uitgebreid, waardoor deze ook voor andere regelingen door overheidsorganisaties kan worden aangeboden.



De Regelingen Check in het kort:



- is 24/7 beschikbaar en anoniem te gebruiken



- geeft snel een indicatie waar de gebruiker aan toe is en



- verwijst direct door naar het juiste overheidsloket.





Achtergrond: Compliance by Design



De Regelingen Check komt voort uit het project Compliance by Design. Het project beoogt een systeem op te leveren dat (financiële) processen altijd uitvoert conform wet- en regelgeving. Dit gebeurt door de wet- en regelgeving in de FLINT-taal te modelleren met behulp van de Calculemus-methode, die bedoeld is om complexe regelgeving voor alle betrokkenen inzichtelijk en automatisch uitvoerbaar te maken. Deze recente methode wordt nog steeds verder doorontwikkeld door het Leibniz Institute, waarin TNO en de Universiteit van Amsterdam, samen met publieke en private partners samenwerken. Controle op en uitvoering van de correcte toepassing van complexe regelgeving kan hierdoor een stuk eenvoudiger worden gemaakt.



Eerder werd de nu gehanteerde methodiek beproefd op twee andere subsidie-regelingen. Op basis van de positieve resultaten van die proefnemingen is nu opnieuw voor het hanteren van deze aanpak gekozen. De gekozen aanpak lijkt veelbelovend en kan op veel meer terreinen worden ingezet. Met de partners die nu aan deze applicatie hebben gewerkt zal de nu gehanteerde aanpak de komende periode verder worden uitgebouwd.



Meer over de Dutch Blockchain Coalition



De Dutch Blockchain Coalition (DBC) is een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen partners uit de overheid, kennisinstituten en het bedrijfsleven. Doel is het creëren van een veilige, betrouwbare digitale blockchain infrastructuur in Nederland die aansluit op de wensen van de gebruiker van de toekomst. De coalitie werkt met een actieagenda waarin zij de technologische mogelijkheden test, kijkt of de techniek voldoende aansluit bij de wet- en regelgeving en aan onderzoeks- en scholingsprogramma’s op dit terrein bouwt. Internationaal maakt de DBC afspraken over standaardisatie, normering en governance. Dit doet zij onder andere met de ISO en de Europese Commissie. Meer informatie: https://www.dutchblockchaincoalition.org.