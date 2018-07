Dementievriendelijk looproute in Amsterdam Noord - Uitnodiging Opening

Stoeptegels met looproute helpen om de weg te vinden



Op 18 juli 2018 om 15.00 uur opent stadsdeelbestuurder Esther Lagendijk de zichtbare looproute tussen het Odensehuis Het Schouw en Winkelcentrum Boven ‘t IJ. Dementievriendelijke Winkeliers die een training volgde om vertrouwd te raken met dementie, ontvangen tijdens de opening een officieel vignet. Bewustwording bij winkeliers en emancipatie van mensen met dementie zorgen voor een dementievriendelijke woon- en winkelomgeving.



Het winkelwagentje wijst de weg



Op initiatief van Odensehuis Het Schouw in samenwerking met Stadsdeel Noord en winkeliersvereniging van winkelcentrum Boven ‘t IJ, is er een boodschappenroute op stoeptegels aangebracht. De route kent twee symbolen. Het eerste symbool staat voor het Odensehuis, de ontmoetingsplaats voor ouderen met speciale aandacht voor mensen met (beginnende) dementie en hun naastbetrokkenen. Het andere symbool is een winkelwagentje en staat voor de route naar het Winkelcentrum Boven ‘t IJ. Met pijlen is de looprichting aangegeven.



Ook met dementie welkom



De route helpt mensen met dementie om zo lang mogelijk zelfstandig hun boodschappen te kunnen doen. Zelfstandigheid is belangrijk voor het gevoel van eigenwaarde. Dementie kan zich ook uiten in gedrag dat niet meteen herkend wordt als kenmerk van dementie. Onverwacht gedrag roept wel eens onbegrip en ongeduld bij anderen op. De online training van de landelijke organisatie Samen Dementievriendelijk helpt winkelpersoneel om vertrouwd te raken met dementie. Daardoor blijven mensen met dementie zich welkom voelen in de openbare ruimte.



Het aantal 70-plussers in Amsterdam Noord en nabije omgeving van het Buikslotermeerplein is relatief hoog. Onder deze groep ouderen bevinden zich ook mensen met (beginnende) dementie. Dementie zorgt ervoor dat er zogenaamde ‘gaten’ vallen in hersenfuncties waardoor vertrouwde routines, kennis en vaardigheden verstoord raken. Een dagelijkse wandeling naar bijvoorbeeld de supermarkt, is daar een voorbeeld van.



Een vignet voor dementie-vriendelijke winkeliers in Amsterdam Noord



De opening van de route vindt plaats op woensdag 18 juli 2018 om 15.00 uur. Volg de brassband naar het verzamelpunt op het Horecaplein aan de oostzijde van het winkelcentrum. Om 15.00 uur opent stadsdeelbestuurder Esther Lagendijk de boodschappen route. Om 15.20 uur reikt Roderik Reinstra van Samendementievriendelijk de ‘dementievriendelijke’ vignetten uit aan winkeliers. Aansluitend is iedereen uitgenodigd om via de boodschappenroute naar Odensehuis Het Schouw te lopen voor een hapje en drankje.