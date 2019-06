Het Amsterdamse Bos zet leenwandelstokken in tegen zwerfafval

Vanaf 13 juni kunnen wandelaars in het Amsterdamse Bos een CleanWalk wandelstok en prikker ineen lenen bij informatiecentrum De Boswinkel. De wandelstokken zijn handig en leuk om mee te wandelen maar ook geschikt om dat ene lege blikje, pakje of plastic flesje in het Bos mee op te prikken en terug te nemen. Donderdag 13 juni om 12:00 neemt het Amsterdamse Bos de CleanWalk wandelservice officieel in gebruik en wordt er met genodigde een wandeling gemaakt onder begeleiding van een boswachter.



Primeur in Nederland

Het Amsterdamse Bos zet de CleanWalk leenwandelstokken in om natuurliefhebbers op een sympathieke wijze te betrekken bij het schoonhouden van het bos. Ze hebben hiermee de primeur in Nederland en zijn het eerste natuurgebied in Nederland die het nieuwe CleanWalk initiatief inzet tegen zwerfafval in de natuur. Wandelaars kunnen vanaf 13 juni op dinsdag t/m zondag tussen 10:00 U en 17:00 U bij De Boswinkel een CleanWalk Wandelstok lenen of kopen in het bezoekerscentrum.



CleanWalk leenwandelstok

De CleanWalk wandelstok is een Nederlandse uitvinding bedacht en ontwikkeld door Thijs Verheugen en Jos Kluwen om samen met natuurliefhebbers de natuur afvalvrij te maken. Het afval blijft aan de wandelstok hangen dankzij een speciale kartelpunt. De centimeter aan het einde van de wandelstok laat zien wat na de wandeling de afvalbuit is en het rode schildje voor op de wandelstok wordt gemaakt van afval dat in het Amsterdamse Bos is opgeprikt. De leenwandelstokken worden aangeboden in een speciale stalling met afvalbak en lokale wandelinformatie en zijn tevens te koop op cleanwalk.info voor particulieren.



Duurzame wandelservice

Natuurgebieden kunnen de CleanWalk wandelstok inzetten als duurzame wandelservice. In de vorm van leenwandelstokken aangeboden aan wandelaars voor hun dagelijkse wandeltocht. Om hun wandeling aangenamer en de natuur schoner te maken. Want alleen met hulp van natuurliefhebbers kunnen we de natuur afvalvrij maken.