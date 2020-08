GINGERY Poolside Gin wint goud bij internationale competitie

Drie maanden na lancering beoordeeld met 95/100 punten tijdens blinde test



Amsterdam, 11 augustus 2020 – De eerste Nederlandse gember gin heeft een Golden Quality Award gewonnen tijdens de International Wine & Spirit Competition (IWSC). De ervaren internationale jury bekroonde GINGERY Poolside Gin met goud en mag zich nu een van de beste gins van de wereld noemen. De internationaal gerenommeerde competitie staat hoog aangeschreven. Van de bijna 1000 ingezonden gins ontvangt enkel een tiental een gouden medaille.



Oprichters Pascal, Paul, Robin en Daan zijn trots op de prijs; ‘We hebben onze gin pas een paar maanden geleden geïntroduceerd en om dan nu al deze internationale erkenning te krijgen is een grote eer.’ Bij de creatie gaf Paul al aan dat het niet eenvoudig was om tot de perfecte mix van gember, jeneverbes en andere kruiden te komen. ‘Om de balans tussen de verschillende ingrediënten te vinden was best een uitdaging, het kostte ons dan ook meer dan een jaar om de juiste blend te vinden’. ‘Dat de smaak van de gin door internationale experts zo gewaardeerd wordt geeft ons veel vertrouwen voor de toekomst’, aldus Pascal.



‘We wilden een frisse en aromatische gin maken met duidelijke tonen van gember en citrus. Een mooie basis voor een verfrissende gin & tonic. De naam Poolside Gin past hier perfect bij’ vertelt Robin Karels. Omdat de mannen uit Amsterdam van dranken houden met een zekere complexiteit is er in GINGERY naast biologische gember ook peer en exotische peper gebruikt.



Eerder lanceerde GINGERY een gemberlikeur welke in 2018 met zilver ook in de prijzen viel tijdens de IWSC. De likeur met de naam ‘Boozy Ginger Juice’ is net zoals de ‘Poolside Gin’ te bestellen via Gingerydrinks.nl en beschikbaar bij diverse horecazaken en slijterijen.



Over de makers



De vier ondernemers hebben ruime ervaring opgedaan in de drankenwereld. Pascal Peeters, Robin Karels en Daan Choy zijn medeoprichter van The Stillery; een craft distilleerderij in Amsterdam. Paul Selier lanceerde vier jaar geleden met succes de eerste Nederlandse vermout; Willem’s Wermoed.