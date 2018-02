Europese Unie steunt Rotterdams project om jongeren aan baan te helpen

Beste redactie,



Rotterdam kent een hoge werkloosheid. Zo blijkt uit cijfers van het CBS. Dat wordt onder meer veroorzaakt doordat jongeren vaak kiezen voor een opleiding waar weinig banen in te vinden zijn. De Europese Unie steunt het lokale project BRIDGE dat scholieren al vroeg in aanraking brengt met beroepsgroepen waar wel een grote vraag is naar arbeidskrachten. Op deze manier kan een groot deel van het werkloosheidsprobleem opgelost worden. BRIDGE heeft veel baat bij het steuntje in de rug dat ze van de EU ontvangen.



Het rechtenvrije videomateriaal bevat interviews met: Frank Schutte (project coördinator BRIDGE), Gert Anker (docent LMC Zuiderparkcollege) en Adriaan Diemers (opleidingscoördinator Stedin bedrijfsschool)



Het door ons gemonteerde videopersbericht is hier te vinden:



Bekijken/Embedden: https://youtu.be/CcWeXWuZqWk



