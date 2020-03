Meer flexwerken vermindert CO2-uitstoot met 25.000 ton per jaar

3 maart 2020 – Nederlanders leggen dagelijks flink wat kilometers af om op werk te komen. De CO2-uitstoot die hierbij vrijkomt kan jaarlijks met minimaal 25.000 ton verminderd worden als forenzen vaker gebruik maken van flexkantoren dichter bij huis. Een besparing die gelijk staat aan 150 miljoen gereden kilometers met een dieselauto*. Dit blijkt uit recent onderzoek van Regus, de grootste aanbieder van flexibele kantoorruimtes, naar de impact van flexwerken op de maatschappij tussen nu en 2029.



Flexwerken als oplossing voor klimaat- en fileproblematiek



Steeds vaker bieden bedrijven werknemers de mogelijkheid om buiten de grote stedelijke hubs in flexibele werkruimtes te werken. In het licht van de klimaatdiscussie en het vele wegverkeer veroorzaakt door werkend Nederland, kan deze vorm van flexibel werken bijdragen aan het oplossen van de klimaat- en fileproblematiek.



“Een maatregel om de maximumsnelheid te verlagen om het uitstootprobleem in Nederland aan te pakken, zorgt niet voor minder verkeer op de weg. Het is veel effectiever om ervoor te zorgen dat werknemers minder de weg op hoeven” vertelt Karin Poel, countrymanager IWG Nederland. “Als werknemers minder ver hoeven te reizen, heeft dit veel meer impact op onze milieuvoetafdruk. Dat uit recent onderzoek blijkt dat Nederlanders steeds verder reizen voor werk, juist terwijl er goede alternatieven zijn, toont aan dat er nog veel voordeel gehaald kan worden uit flexibeler werken.”



93.000 werkdagen aan reistijd besparen



Uit het onderzoek blijkt ook dat flexibel werken werknemers een hoop tijd kan besparen. Dit kan voor Nederlandse forenzen jaarlijks oplopen tot wel 93.000 werkdagen aan reistijd. Karin Poel licht toe: “Pendelen vraagt veel van werknemers, en flexibel werken biedt hiervoor een oplossing. Niet alleen voor werknemers, maar ook voor werkgevers is het interessant door de financiële voordelen die het met zich meebrengt. Het verhoogt de productiviteit doordat de privé-werkbalans van werknemers verbetert, een gegeven waar beide partijen de vruchten van plukken.”



*Bron: https://www.energievergelijk.nl/onderwerpen/co2-ui...