Peugeot 508 Berline uitgeroepen tot leaseauto van 2019

Peugeot 508 Berline is uitgeroepen tot Lease Auto van het jaar. De selectie van de verkiezing, die dit jaar voor de 23ste keer werd gehouden en daarmee een toonaangevend instituut is in de leasebranche , vindt plaats in 4 klassen: Economy, Business, Business+ en Executive. De winnaars in deze categorieën zijn dit jaar respectievelijk Ford Fiesta, Peugeot 508, BMW 3-serie en BMW X5. Peugeot 508 werd uiteindelijk gekozen tot overall winnaar.



De Tesla Model 3 en de Volvo V60 zijn overduidelijk favoriet bij het publiek. Tesla scoort bij de deskresearch echter opvallend minder goed en de Volvo V60 werd door de vakjury weer minder goed beoordeeld. De Peugeot 508 is bij het publiek categorie winnaar. Geen enkele andere auto kreeg binnen de categorie zoveel stemmen. Ook volgens de vakjury is de Peugeot 508 de duidelijke categoriewinnaar en scoort het merk overall stabiel en goed bij Alphabet. Alles bij elkaar een verdiende winnaar van de verkiezing!



Rick Hermanns, Managing Director Peugeot Nederland: “Mooi nieuws dat wij eind vorige week mochten vernemen, het laat zien dat wij met dit radicale model de juiste weg zijn ingeslagen. Een dergelijke prijs koesteren wij zeer, de lease markt is belangrijk voor ons. Begin juni zullen wij met de SW uitvoering op de markt komen. We hopen de prettige samenwerking met Alphabet nog lang voort te kunnen zetten.”



Selectiecriteria



Om in aanmerking te komen voor de Leaseauto van het Jaar mag de auto maximaal 12 maanden op de markt zijn. De vakjury, bestaande uit vakspecialisten, beoordeelde de auto’s op o.a. exploitatiekosten, design, representativiteit, zuinigheid en milieu, kwaliteit dealernetwerk en rijeigenschappen. Naast het oordeel van de vakjury, kon het publiek online haar stem uitbrengen op hun favoriete auto. Binnenkort is het juryrapport online te raadplegen via de site van Alphabet.