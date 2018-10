Hoffman Elektro wint UNETO-VNI Innovatie Award 2018

Met Ben Oude NijHuis, een verpleeghuis in Rotterdam dat begin deze maand openging, heeft Hoffman Elektro gisteren de UNETO-VNI Innovatie Award 2018 gewonnen. Het elektrotechnisch installatiebedrijf ontving de Award uit handen van voorzitter Doekle Terpstra van de installatiekoepel. Hoffman Elektro kreeg van de aanwezige branchegenoten de meeste stemmen tijdens de bijeenkomst die plaatsvond tijdens de Vakbeurs Energie in Den Bosch. De andere projecten in de finale waren de renovatie van de Maastunnel in Rotterdam en de renovatie en bouw van Naturalis Biodiversity Center in Leiden.



Ben Oude NijHuis is een voormalig nonnenklooster dat is omgetoverd tot een verpleeghuis voor senioren met een lichte zorgvraag of dementie. Het initiatief voor deze kleinschalige woonvorm is afkomstig van Jan Slagter, directeur van Omroep Max. In Ben Oude Nijhuis zijn 57 appartementen gerealiseerd. Hoffman Elektro heeft het verpleeghuis onder meer voorzien van een zorgsysteem met valdetectie en dwaalpreventie; daarnaast zijn video-intercoms en een brandmeldinstallatie geplaatst. Het dak is voorzien van zonnepanelen die dertig procent van de benodigde stroom opwekken.



Cheque en bedrijfsbezoek



Bij de UNETO-VNI Innovatie Award hoort een cheque ter waarde van 1.500 euro die Hoffman Elektro kan besteden aan ontwikkeling en innovatie. De winnaar mag bovendien een bezoek brengen aan een internationaal hightechbedrijf. Maurice Hoffman, directeur van Hoffman Elektro: ‘In dit project laten we zien hoe we als installateur een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan moderne, betaalbare en innovatieve zorg. De rol van de techniek wordt steeds belangijker. Oók in de zorg!’



Meeste stemmen



In de aanloop naar de finale stemden meer dan 1.500 mensen online op één van de tien projecten die de hoofdredactie van vakblad EW-Installatietechniek had genomineerd. In Den Bosch bepaalden de ruim tweehonderd aanwezigen de uiteindelijke winnaar. Ben Oude Nijhuis behaalde uiteindelijk de meeste stemmen. Hoffman Elektro versloeg daarmee Croonwolter&dros dat verantwoordelijk is voor de renovatie van de Maastunnel in Rotterdam en de combinatie Kuijpers Installaties en ULC, dat tekende voor de bouw en renovatie van Naturalis Biodiversity Center in Leiden.



Techniek is spelbepaler



Voorzitter Doekle Terpstra: ‘Techniek is meer dan ooit bepalend voor het succes van projecten. ‘De tien inzendingen voor de UNETO-VNI Innovatie Award waren van een uitzonderlijk hoog niveau. Het zijn prachtige staaltjes van vakmanschap, innovatie, ondernemerschap en ketensamenwerking. Ze laten zien hoe de bedrijven in onze branche, van groot tot klein, oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken, zoals energiebesparing en verduurzaming, mobiliteit en zorg.’