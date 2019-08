Nationale BeFit-dag moet meer Nederlanders financieel fit krijgen

Nederlanders financieel fit maken en het pensioenbewustzijn vergroten. Met dat doel organiseert BeFrank op donderdag 5 september de Nationale BeFit-dag. Nog altijd hebben miljoenen mensen geen idee hoe het is gesteld met hun oudedagsvoorziening en of ze wellicht iets eerder kunnen stoppen met werken.



Hoog tijd voor actie dus, vinden ze bij online pensioenuitvoerder BeFrank. "We gaan mensen deze dag letterlijk in beweging brengen en ze wijzen op het belang van hun fysieke én financiële gezondheid", vertelt commercieel directeur Jan Hein Rhebergen. "Ons promotieteam gaat op stap met grote springtouwen en nodigt iedereen uit om mee te doen. Zo gaan we langs in Amsterdam, Rotterdam en Den Bosch. Als cadeautje krijgen alle deelnemers een eigen BeFrank-springtouw."



Online fittest gelanceerd

In diezelfde week lanceert BeFrank een online fittest op de website. Op befrank.nl/befit kunnen mensen eenvoudig via een paar vragen direct zien of ze financieel en fysiek in balans zijn. Wacht niet met nadenken over je pensioen tot het bijna zover is, maar kom nu al in actie. Dat is de boodschap die BeFrank hiermee wil uitdragen. "Hoeveel moet je nu opzij leggen, om straks na je 67e nog een fijn leven te leiden? Het is belangrijk om die vraag niet voor je uit te blijven schuiven", zegt Rhebergen. "Dat vergt weliswaar een beetje van je tijd, maar je krijgt er geen spijt van. Beseffen dat je later nog steeds een fijn leven kunt leiden zonder financiële zorgen biedt rust."



Werkgevers vergroten pensioenbewustzijn medewerkers

Ook werkgevers hebben een rol in het vergroten van het pensioenbewustzijn in ons land. BeFrank helpt hen door heel praktische zaken zo eenvoudig mogelijk te maken. En door hen inzicht te geven via een dashboard, bijvoorbeeld in het inlogpercentage en het aantal mensen dat al diverse keuzes heeft gemaakt binnen de pensioenregeling. Op die manier kunnen zij medewerkers makkelijker wijzen op het belang van een goed pensioen. Daarnaast heeft BeFrank tips voor werkgevers die hier serieus werk van willen maken.



-Ga -als je dit nog niet hebt- eens om tafel met een adviseur en zoek samen naar een goede pensioenregeling, via een uitvoerder die past bij het bedrijf.



-Maak pensioen een vast onderwerp tijdens het gesprek over arbeidsvoorwaarden. Laat zien wat je voor medewerkers geregeld hebt, dan krijg je hier ook meer waardering voor.



-Stimuleer medewerkers om af en toe in te loggen op hun pensioenportaal (indien beschikbaar). Zo weten zij wat ze kunnen verwachten en kunnen ze hun pensioen aanpassen aan hun persoonlijke voorkeuren.



-Maak gebruik van intranet om over pensioen te communiceren. Dit kan ook bijvoorbeeld door middel van een video waarin pensioen op simpele wijze wordt uitgelegd. Check hier een voorbeeld.



-Organiseer een jaarlijkse pensioenbijeenkomst. Dat kan een fysieke sessie, maar ook een webinar zijn. Er zijn werkgevers die er zelfs een themaweek aan wijden.





Direct een handig pensioenoverzicht

Bij BeFrank is de hele dienstverlening erop ingericht om het werknemers én werkgevers zo makkelijk mogelijk te maken. Zo heeft de pensioenuitvoerder een koppeling gemaakt met mijnpensioenoverzicht.nl waarmee een deelnemer heel handig alle opgebouwde potjes naar z'n eigen pagina kan uploaden. Daarmee heb je direct een compleet overzicht. Hier kun je ook zien wat je verwachte pensioen is als je bijvoorbeeld extra premie inlegt of eerder zou willen stoppen met werken. Rhebergen: "Ook kun je je beleggingswijze zo aanpassen zodat die goed aansluit bij de mate van risico die je wilt nemen. Snel overzicht en makkelijk aanpassen dus. Bij BeFrank houden we nu eenmaal niet van gedoe en maken we pensioen graag simpel."



AOW

Ruim 3 miljoen Nederlanders ontvangen een AOW-uitkering. Per jaar komen daar gemiddeld 24.000 mensen bij.