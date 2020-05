4 maanden winst farmareuzen genoeg voor coronavaccinatie allerarmsten

Oxfam Novib: 4 maanden winst van farmareuzen genoeg om armste helft wereldbevolking te vaccineren tegen corona.



Het vaccineren van de armste helft van de wereld-bevolking - 3,7 miljard mensen - tegen het coronavirus kost minder dan de winst van 4 maanden van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld, zo stelt Oxfam Novib vandaag. Daarbij roept Oxfam Novib de landen die aanwezig zijn bij de komende WHO-top op tot een wereldwijde aanpak van de corona pandemie. Regeringen en farmaceutische bedrijven moeten garanderen dat vaccins en behandelingen gedeeld worden in de Covid-19-Pool en eerlijk worden verdeeld tussen landen. Oxfam Novib doet deze oproep aan de vooravond van de bijeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie die komende maandag, 18 mei, van start gaat en door ministers van gezondheid uit 194 landen virtueel wordt bijgewoond.



"Al tientallen jaren staan ​​de armste mensen ter wereld achteraan of wordt hen door de te hoge prijzen de toegang tot vaccins en behandeling ontzegd, waardoor miljoenen mensen hun leven verloren hebben. Beloften om het vaccin tegen kostprijs te maken zijn niet genoeg. We hebben patentvrije medicijnen nodig die overal gemaakt kunnen worden, inclusief de middelen. En een duidelijk en eerlijk plan voor de distributie van deze vaccins zodat iedereen bereikt wordt ” aldus Esmé Berkhout, woordvoerder Oxfam Novib.



De Gates Foundation schat dat de aanschaf en levering van een veilig en effectief vaccin voor de armste mensen ter wereld $ 25 miljard kost. Vorig jaar boekten de top tien van farmaceutische bedrijven een gezamenlijke winst van $ 89 miljard, gemiddeld iets minder dan $ 30 miljard voor iedere 4 maanden.



Oxfam Novib waarschuwt voor het risico dat rijke landen en grote farmaceutische bedrijven - gedreven door nationale of particuliere belangen - zouden kunnen voorkomen of vertragen dat het vaccin beschikbaar komt voor iedereen, met name voor de inwoners van ontwikkelingslanden.



De EU heeft in een draft-resolutie, die besproken zal worden tijdens de WHO-top, voorgesteld dat farmaceuten en onderzoekscentra hun kennis en eigendomsrechten betreffende coronavaccins, behandelingen en diagnostiek gezamenlijk onderbrengen en wereldwijd beschikbaar stellen, via de Covid-19-Pool. Zo zouden alle landen makkelijker vaccins of behandelingen kunnen produceren. Uit gelekte documenten blijkt echter dat de VS probeert voorstellen voor gebundelde patenten te schrappen en zich sterk maakt voor het respecteren van de winsten en octrooien van de farmaceutische industrie. Dit zou farmaceutische bedrijven de exclusieve rechten geven op de productie en het bepalen van prijzen van vaccins, behandelingen en de tests die zij ontwikkelen - zelfs als belastinggeld is gebruikt om het onderzoek en ontwikkeling hiervan te financieren.



Veel landen kunnen essentiële vaccins en medicijnen niet betalen vanwege de patentwetgeving die farmaceutische bedrijven een monopolie geven op de productie en de macht om de prijzen eenzijdig vast te stellen. Wereldwijd sterven iedere dag 2000 kinderen jonger dan 5 jaar aan longontstekingen. Al meer dan 10 jaar hadden miljoenen kinderen vanwege de hoge kosten geen toegang tot het gepatenteerde vaccin hiertegen van Pfizer en GlaxoSmithKline. Pas na een jarenlange campagne van Artsen zonder Grenzen verlaagden beide bedrijven hun prijzen, maar alleen voor kinderen uit de armste landen.



Oxfam Novib roept op tot;



1. Verplicht delen moet voorop staan. Bij alle toezeggingen van publieke middelen voor de ontwikkeling van een vaccin moeten voorwaarden worden opgenomen die waarborgen dat ontdekte behandelingen of vaccins voor iedereen beschikbaar zijn, zonder octrooi.



2. Grote investeringen door rijke landen en instemming van alle landen om capaciteit op te bouwen voor de productie en distributie van het vaccin. Dit betekent fabrieken bouwen in landen die nu willen delen en investeren in gezondheidszorg die nodig is om nu en in de toekomst zorg te verlenen.



3. Een wereldwijd overeengekomen en eerlijk distributieplan waarbij het aanbod gebaseerd is op behoefte en niet op het vermogen om te kunnen betalen. Inclusief gratis vaccins- testen en behandelingen. Oxfam roept op om de prijs voor een vaccin zo laag mogelijk te houden, rond de $ 2 per dosis, gebruikmakend van patentvrije massaproductie wereldwijd.



4. Het niet-werkende systeem ten aanzien van toegang tot medicijnen nu en in de toekomst aanpakken. Het huidige systeem plaatst de winst van de farmaceutische industrie boven de gezondheid van mensen waardoor miljoenen onnodige slachtoffers vallen.



“Om voor iedereen een betaalbaar vaccin te kunnen leveren, is ongekende wereldwijde samenwerking vereist. Regeringen moeten de afspraken verbreken die prioriteit geven aan de octrooirechten van farmaceutische bedrijven en de enorme winsten die daarmee gemaakt worden. De gezondheid van miljoenen mensen is belangrijker. Want zolang het coronavirus ergens op aarde niet kan worden aangepakt is niemand veilig ”, aldus Berkhout.