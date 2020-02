Exclusief: zo slim kiest Action haar winkellocaties!



“Simplicity is key, van locatiekeuzes tot assortimentsvoering.”



GENT, 3 februari 2020



Met de recente opening van de 1.500e winkel is de opmars van Action niet meer te stuiten. Wat is de sleutel achter het succes van de snelstgroeiende non-food retailer van Europa? RetailSonar, Europees marktleider op het gebied van slimme locatieplanningssoftware, had de unieke kans om Action het hemd van het lijf te vragen over het geheim achter de snelle expansie.



RetailSonar sprak Minno Venema (Country Acquisition & Construction Manager Benelux). Hij is met zijn team vanuit het internationale hoofdkantoor in Zwaagdijk verantwoordelijk voor alle Action winkels in de Benelux.



“Vanuit Zwaagdijk maken we Europa-breed locatiebeslissingen. We krijgen veel vastgoedaanbod rechtstreeks aangereikt. Daarnaast hebben we een overzicht van onze whitespots: een wensenlijstje van panden waar we ofwel dichtbij willen zitten ofwel een winkel hebben zitten die we willen verhuizen, ofwel gebieden waar we nog helemaal niet zitten. Voor onze locatieplanning gebruiken we nu maar liefst zeven verschillende systemen in Europa. Daar wil ik vanaf.”



“Het in goede banen leiden van onze locatieplanning vraagt om een toekomstgerichte oplossing. Tot twee jaar geleden hadden we allemaal een ander beeld van eenzelfde locatie. Bovendien werd een investment proposal letterlijk vanuit alle hoeken en gaten gevuld. Het document bevatte vier verschillende kaartjes met vier verschillende kleurtjes omdat ze uit vier verschillende applicaties kwamen."



"Die tijden zijn nu gelukkig voorbij! Dankzij de samenwerking met RetailSonar kunnen we ons buikgevoel nu cijfermatig onderbouwen en omzetvoorspellingen doen. Bovendien hebben we nu ook alles visueel inzichtelijk, zoals de marktgebieden, de locaties van onze concurrenten, onze perfect neighbours en postcode-overzichten van specifieke locaties. We kunnen nu met één muisklik een nauwkeurige omzetprognose van elke willekeurige locatie opvragen. Zo weten we direct of een aangeboden locatie interessant genoeg is om het vervolgproces in gang te zetten.”



De grote drang naar optimalisatie kenmerkt alles wat Action doet. Minno: “Ons bedrijf staat of valt met simplicity. We don’t make easy difficult. Dat geldt voor alles wat wij bij Action doen. Zo rijden we met één type vrachtwagen, een dubbeldekker van 18 meter. Als hij niet bij een locatie kan komen, gaan we de locatie niet aanhuren. We maken geen uitzonderingen, gaan niet sleutelen aan onze ratio’s. Dat geldt ook voor onze prijzen: we gaan niet iets verkopen tegen een prijs hoger dan de buurman.”



Ook het winkelvloeroppervlak en assortiment is in alle winkels ongeveer gelijk. “In het begin hebben we wel eens geëxperimenteerd met kleinere winkels in de steden en grotere winkels in de periferie. Maar het ideale formaat bleek om en nabij de 10.000 m2 te liggen. Onze winkel in Amsterdam-Zuid is hetzelfde als die in Wenen of Gent: ongeveer 10.000 m2, goed bereikbaar voor transport, en er staat ‘op een oor na’ hetzelfde assortiment."



"Oké, in België hebben we Lotuskoekjes en in Duitsland Dr. Oetker bakproducten, maar dan ben je er wel zo’n beetje. Het percentage afwijkend assortiment is ‘marginaal’, altijd minder dan 10%. We hebben 14 verschillende productgroepen. In Amsterdam worden weliswaar weinig tuinartikelen verkocht, maar ze stáán er wel. De omloopsnelheid is alleen lager dan in andere winkels. We kopen bovendien niet iets in als we het moeten verkopen tegen een prijs hoger dan de buurman. Daarom kunnen we ook de goedkoopste zijn.”



Over RetailSonar



RetailSonar helpt retailmanagers om op een slimme, snelle en efficiënte manier strategische locatiebeslissingen te nemen. RetailSonar heeft de complexiteit van A.I., big data en koopstroom- en graviteitsmodellen vertaald naar een zeer gebruiksvriendelijk cloudplatform. Hiermee krijgen retailers met slechts enkele muisklikken antwoord op strategische vraagstukken rondom locatieplanning, locatieperformance en lokale marketing.



Meer weten? Neem dan contact op met Pieter-Jan De Smet (Marketing Manager) via +32 9 277 77 63 of +32 498 66 43 62.



Mailen kan naar pieter-jan.desmet@retailsonar.com



Website: www.retailsonar.com.