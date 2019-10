2 x 100 bij Oegema Transport

Op de 100ste verjaardag van transportbedrijf Oegema heeft een delegatie van Nijwa Groep de 100ste Volvo-truck aan het transportbedrijf uit Dedemsvaart overhandigd.



Op 5 oktober 2019 werd het 100 jarig bestaan van Oegema Transport gevierd. Een memorabel moment voor de transportspecialist. Ook voor Volvo Trucks dealer Nijwa Groep was er een mijlpaal op deze dag te vieren. Met het overhandigen van de sleutels van vier nieuwe Volvo FM trekkers werd de 100ste Volvo truck aan Oegema Transport toegevoegd.



´In Transportbedrijf Oegema herken ik veel van ons eigen bedrijf. Beide echte familiebedrijven waar we vanuit ons vak keihard ons best doen om onze klanten te helpen. Beide bedrijven zijn nuchter en oplossingsgericht. En daarin vinden we elkaar al 30 jaar en mogen wij nu onze 100ste Volvo Truck leveren´, geeft Gerrit Hallink, verkoopadviseur Volvo Trucks bij Nijwa Rijssen aan.



De vier nieuwe Volvo FM trekkers zijn o.a. voorzien van meerdere pakketten zoals Volvo Dynamic Steering, een Rest en Relax pakket, Visibility Pro-pakket en Active Safety-pakket